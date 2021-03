Les Yankee bonds sont des titres de dette libellés en dollars américains (USD) qui sont émis par des entités non américaines. Ces titres sont principalement destinés aux investisseurs américains et sont, en règle générale, régis par le droit new yorkais.

Les Yankee bonds permettent à des entités étrangères l’obtention ou le refinancement d’un placement en dollars américains. Ces obligations peuvent également être utilisées pour investir dans des opérations commerciales américaines déjà existantes ou pour de futures acquisitions aux Etats-Unis.

Luis Roth, associé en Marchés de Capitaux chez Linklaters Paris, déclare : « Les émissions obligataires ont l’avantage d’offrir une bonne visibilité, grâce à des maturités longues et des paiements d’intérêts à taux fixe, ce qui attire tant les émetteurs que les investisseurs sur ce type de marché. En plus d’offrir une diversification de ses sources de financement, au-delà des marchés obligataires local ou régional, les Yankee Bonds permettent en prime aux émetteurs d’éviter les risques de change liés à une fluctuation du cours du dollars – un atout précieux, surtout en période de crise. »

Selon une étude interne Linklaters, l’Europe se situe en première ligne de l’émission de ces titres dans le monde : sur les 5 dernières années, 40% des Yankee Bonds émis provenaient du continent. La France se place en troisième position des émetteurs les plus importants dans la région (14% des émissions en volume, 15% en valeur), derrière le Royaume-Uni et l’Allemagne, et devant la Suisse et les Pays-Bas. A eux-seuls, les 5 pays représentent 70% des émissions sur le continent en volume, et 28% des émissions au niveau mondial sur les 5 dernières années (2016 – 2020).

A l’échelle mondiale, les Yankee bonds les plus émis sont ceux de type Investment Grade (notation supérieure ou égale à BBB-) avec 63% d’émission (74% en Europe). Viennent ensuite les bonds de type High Yield Corporate (19% à l’échelle mondiale, 25% en Europe).

Les équipes Marchés de Capitaux de Linklaters en France et en région Europe, travaillent en étroite collaboration avec nos équipes basées à New York et dans le monde entier, couvrant ainsi des champs d’expertise complémentaires en matière de droit local et de droit New-Yorkais. Nous avons une expérience pointue en matière de conseil aux émetteurs et banques garantes sur des émissions de Yankee Bonds, ce qui nous permet de proposer les meilleures solutions possibles pour l’ensemble des parties.