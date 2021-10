L’État du Burkina Faso, représenté par le ministre de l’Économie, des Finances et du Développement, ainsi que par le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, a signé le 12 octobre 2021 une convention de concession d’une durée de 30 ans avec le groupement Meridiam/Aéroport de Marseille Provence dans le cadre de la réalisation du projet de nouvel aéroport international de Ouagadougou-Donsin.

Cette convention prévoit que le groupement Meridiam/Aéroport de Marseille Provence finance une partie des actifs du projet - un investissement de 220 millions d’euros qui intègre notamment le terminal passager - et exploite l’infrastructure sur la durée de la convention.

Il s’agit d’une étape majeure d’un projet plus global porté par l’État du Burkina Faso depuis plusieurs années. En effet, outre sa vision stratégique, l’État du Burkina Faso a démontré sa capacité à mobiliser des bailleurs internationaux pour financer les actifs dont il a la charge (piste et tour de contrôle notamment) et qui représentent une partie substantielle du besoin de financement du projet (environ 400 millions d’euros).

Dans un souci d’optimisation de performance de la future infrastructure, ainsi que de transfert de savoir-faire, l’État du Burkina Faso a su intégrer le secteur privé dans le projet via la conclusion de cette convention de concession.

FIDAL, EMSY CAPITAL et MOTT MACDONALD ont accompagné l’État du Burkina Faso en apportant des prestations de conseil à caractère juridique, financier et technique, décisives dans la conclusion de cette convention de concession.