Éric Labaye, Président de l’École polytechnique, Jean-Philippe Bouchaud, Président et directeur de la recherche au CFM, Jean-Bernard Lartigue, Délégué général de la Fondation de l’École polytechnique et Jean-Michel Beacco, Président du Directoire de la Fondation du Risque (FDR) de l’Institut Louis Bachelier ont lancé le 18 février 2019, une Chaire de recherche, intitulée « Econophysique & Systèmes Complexes » avec Capital Fund Management SA (« CFM »), gestionnaire des investissements quantitatifs.

Cette nouvelle Chaire, à laquelle le CFM contribuera à hauteur d’environ 2,5 millions d’euros sur 10 ans, vise à développer des techniques scientifiques nécessaires à la compréhension des problèmes fondamentaux des marchés financiers, incluant les krachs-boursiers, les modèles de risques et l’impact des coûts. En adoptant une nouvelle approche de la modélisation économique, cette Chaire entend dépasser les clivages de l’orthodoxie économique, qui sous-tend l’approche des décideurs en matière de gestion des économies. Avec le soutien de la Fondation de l’École polytechnique ainsi que la Fondation du Risque (FDR) de l’Institut Bachelier, cette Chaire sera conduite par Michael Benzaquen, chercheur au Laboratoire d’Hydrodynamique de l’X (LadHyX, CNRS/École polytechnique) et professeur affilié au département d’économie de l’École polytechnique, et soutenue par Jean-Philippe Bouchaud, président et directeur de la recherche au CFM.

Cette nouvelle Chaire témoigne de l’engagement de CFM en faveur d’une meilleure compréhension des marchés financiers mondiaux et de l’économie, au profit des investisseurs et des décideurs. CFM entretient des liens étroits avec plusieurs institutions académiques de premier plan, notamment l’École polytechnique, l’Imperial College London et l’École Normale Supérieure.

L’équipe de recherche, composée de membres de l’École polytechnique et de CFM, réunira des experts de niveau mondial des secteurs académiques et financiers qui travailleront de concert. Des étudiants et des post doctorants de l’École polytechnique seront dirigés par Michael Benzaquen et travailleront aux côtés de chercheurs de CFM. Leurs travaux porteront principalement sur l’étude des mécanismes provoquant des forts impacts sur marché et sur les causes d’instabilité sur les marchés. La Chaire cherchera ainsi à explorer le concept selon lequel les effondrements du marché sont le résultat de faiblesses inhérentes à la construction même du marché, par opposition à la théorie académique actuelle, qui accorde une plus grande importance aux facteurs externes. Les recherches porteront également sur la remise en cause de la théorie selon laquelle l’économie tend vers un équilibre prédéterminé. Des approches différentes dans ce domaine ont des conséquences profondes sur les politiques monétaires et notamment celles menées par les banques centrales.

Jean-Philippe Bouchaud, président et directeur de la Recherche au CFM déclare : « Nous nous réjouissons de ce partenariat avec l’École polytechnique, une prestigieuse institution française reconnue pour son excellence académique. Avec le CFM, nous nous engageons pour approfondir la compréhension des marchés financiers et de l’économie, et ce dans l’intérêt des investisseurs et des décideurs. Cette Chaire, qui vient renforcer notre relation historique avec l’École polytechnique, cherche à repousser les limites de la compréhension autour de questions fondamentales auxquelles sont confrontés les acteurs du marché. Malgré leurs défauts évidents, de nombreux acteurs restent attachés aux théories et approches traditionnelles pour expliquer le fonctionnement des marchés et de l’économie. Nous espérons que nos travaux et nos résultats encourageront de nouvelles façons de penser dans ces domaines importants ».