A l’occasion de la publication de son rapport annuel 2021, l’Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP) signe une année d’approfondissement de sa politique en matière de transition énergétique en présentant, conformément au décret d’application de l’article 29 de loi énergie-climat, son premier rapport de durabilité.

Chaque année, l’ERAFP propose dans son rapport annuel de revenir sur le pilotage du Régime, d’expliciter la stratégie d’investissement et la performance de l’Établissement ainsi que de fournir une analyse financière de ses portefeuilles. Cette année, pour répondre aux nouvelles exigences règlementaires en matière de transparence et de reporting, le rapport annuel 2021 de l’ERAFP s’enrichit d’un rapport dédié à sa stratégie ESG qui présente l’état des lieux des actions menées par l’Établissement et les pistes envisagées pour les faire évoluer, notamment en ce qui concerne sa stratégie climat.

Le rapport annuel 2021 de l’ERAFP, en cohérence avec sa raison d’être originelle, conserve une présentation de la politique ISR mise en œuvre par le Régime et de ses principaux résultats, et réalise une présentation conjointe des aspects financiers et extra-financiers de sa politique d’investissement. Il souligne ainsi la robustesse financière du Régime et confirme la pertinence de sa stratégie d’allocation et des choix de gestion réalisés.

Pensés en complémentarité, ces deux supports de référence offrent ainsi une vision complète des actions de l’Établissement qui, fort de ses acquis antérieurs et des décisions structurantes qu’il a prises récemment, notamment sur les enjeux climatiques, est en mesure, dès cette année, de répondre pleinement à la grande majorité des dispositions du décret.