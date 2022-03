Les trois gérants titulaires auront pour objectif de développer une gestion de type Buy and Hold permettant d’obtenir le meilleur rendement possible tout en minimisant le risque de défaut. Cette stratégie sera réalisée dans le respect des dispositions ISR de l’ERAFP et dans l’optique d’accompagner l’Etablissement dans la mise en œuvre de ses engagements en faveur du climat pris notamment dans le cadre de la Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA).

Les portefeuilles seront principalement constitués d’obligations de catégorie « Investissement » (Investment Grade). Des investissements de diversification en obligations « Non Investissement » (Non Investment Grade), en placements privés, en fonds de titres de titrisation européennes et en fonds de prêts à l’économie seront également autorisés.

Chaque titulaire devra gérer un portefeuille existant ou à créer sur la base d’une analyse fondamentale des émetteurs intégrant les critères ESG de l’ERAFP tout en veillant à une diversification en terme sectoriel et dans une optique de détention à moyen/long terme des actifs.

A titre indicatif, le montant prévisionnel pour l’ensemble des mandats actifs sera d’environ 8 milliards d’euros. Deux des cinq mandats attribués seront dits « stand-by », ce qui signifie que l’ERAFP se réserve l’opportunité d’activer ces mandats, notamment par souci de dispersion des risques.

La durée initiale du marché est de six ans avec la possibilité pour l’ERAFP de reconduire le marché pour une période de deux ans.