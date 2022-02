En cohérence avec ses engagements en faveur du climat, pris notamment dans le cadre de la Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA), l’Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP) lance un appel d’offres afin d’attribuer des mandats de gestion de portefeuille d’actions de moyennes et grandes capitalisations en gestion indicielle visant à répliquer un ou plusieurs indices Paris Aligned Benchmark (PAB).

Les trois sociétés de gestion auxquelles seront attribués ces mandats devront effectuer pour le compte de l’ERAFP une gestion indicielle visant à répliquer un indice PAB d’actions de moyennes et grandes capitalisations en zone euro au démarrage et, le cas échéant, un indice de moyennes et grandes capitalisations en zone monde pays développés, dont l’objectif sera de maximiser la performance sur l’horizon du mandat.

L’indice PAB à répliquer intègrera une méthodologie qui repondère les titres en fonction des opportunités et des risques liés à la transition climatique afin de répondre aux exigences minimales de la dénomination des indices de référence « accord de Paris », ainsi que le Dispositif ISR de l’ERAFP.

Le titulaire devra également mettre en œuvre une démarche d’engagement actionnarial avec les émetteurs dont les titres sont inclus dans l’indice de référence.

Á titre indicatif, le montant alloué sur la durée du marché sera de l’ordre de 300 millions d’euros. Ce montant pourra être revu à la hausse ou à la baisse notamment en fonction des décisions du conseil d’administration de l’ERAFP, des anticipations de marché de l’ERAFP ou de la performance du gérant.

Les mandats seront d’une durée initiale de 4 ans avec la possibilité pour l’ERAFP de reconduire le marché pour deux périodes successives d’un an chacune. Deux des trois mandats attribués seront dits « stand-by », ce qui signifie que l’ERAFP se réserve la possibilité de les activer, notamment par souci de dispersion des risques.

Le dossier de consultation complet de cet appel d’offres est disponible sur www.achatpublic.com. Un lien vers cette plateforme est également accessible sur le site Internet de l’ERAFP (www.rafp.fr)