Les gérants auront pour objectif de développer une gestion de conviction non benchmarkée d’un portefeuille actions de petites et moyennes capitalisations françaises et de réaliser une performance supérieure sur le long terme à celle de l’indicateur de comparaison de la performance, à savoir le MSCI France Small Cap.

La composition des portefeuilles, décidée par les entreprises d’investissement, devra être conforme au dispositif ISR de l’ERAFP. Pour cela les gestionnaires devront analyser les émetteurs selon le référentiel de critères de l’ERAFP afin de mettre en œuvre une approche de type best in class dynamique et identifier les sujets susceptibles d’être l’objet d’un dialogue actionnarial.

L’approche des gérants devra également être cohérente avec les engagements de l’ERAFP en matière de suivi de l’impact de ses investissements.

A titre indicatif, le montant des placements des mandats sera de l’ordre de 475 millions d’euros au total.

La durée du marché sera de 5 ans, avec la possibilité pour l’ERAFP de reconduire le marché pour deux périodes successives d’un an chacune, portant la durée maximale du marché à 7 ans.

Le dossier de consultation est disponible sur www.achatpublic.com. Un lien vers cette plate-forme est également disponible sur le site Internet de l’ERAFP (www.rafp.fr).