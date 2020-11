Quatre ans après avoir été salué pour la « précocité de sa démarche », l’ERAFP confirme la maturité de son engagement en tant qu’investisseur institutionnel en matière de reporting climatique, en obtenant l’un des quatre prix décernés à des acteurs économiques intégrant pleinement des critères environnementaux dans leurs activités et leurs politiques d’investissements.

À la différence des années précédentes, où les prix étaient attribués en fonction de diverses catégories thématiques, la méthodologie et la notation pour cette édition ont été revues, afin d’évaluer les candidats sur l’ensemble de leur analyse climat.

C’est donc pour la transparence et la pertinence de son analyse sur la globalité des thématiques climatiques que l’ERAFP se voit récompensé.

Ce prix conforte l’Établissement dans son choix, lors de la rédaction de son rapport annuel de 2019, de faire évoluer son analyse climat vers des aspects de stratégie et de performance. Cet axe de réflexion a notamment permis d’ intégrer cette année, suivant les recommandations de la TCFD, de nouveaux indicateurs dans l’analyse des risques et opportunités climat, tels que l’intégration des données du scope 3 ou encore l’analyse de l’alignement 2°C des portefeuilles pour l’intégralité des secteurs de l’économie.

« C’est une grande satisfaction et une grande fierté de voir notre travail reconnu de cette manière, s’est félicité Laurent Galzy, directeur de l’ERAFP. Cette distinction est le résultat de beaucoup d’engagement et d’implication de la part des équipes de l’ERAFP, mais aussi un encouragement à ne pas relâcher l’effort. Les grands investisseurs institutionnels et les fonds de pension comme nous ont à la fois la responsabilité et l’ambition de promouvoir l’investissement responsable à long terme :gagner ce prix nous motive encore plus pour avancer dans cette direction. »