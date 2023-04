L’ERAFP a lancé en janvier 2022 une procédure avec négociation dont l’objet était l’attribution de mandats de gestion de portefeuilles d’actifs immobiliers ISR non cotés situés en France. À l’issue de la procédure de sélection, l’Établissement a décidé d’attribuer les mandats actifs à AEW et La Française Real Estate Managers. Les mandats stand-by sont attribués à Swiss Life Asset Managers France et Primonial REIM France.

Les titulaires des mandats actifs devront chacun gérer un portefeuille existant d’actifs immobiliers selon une stratégie Core et, réaliser, le cas échéant, des acquisitions et cessions d’actifs immobiliers.

Ces missions seront réalisées dans le respect des dispositions ISR de l’ERAFP et dans l’optique d’accompagner l’Établissement dans la mise en œuvre de ses engagements en faveur du climat pris notamment dans le cadre de la Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA).

À titre indicatif, le montant prévisionnel pour l’ensemble des mandats actifs s’élève à 2,5 milliards d’euros. Ce montant pourra être revu à la hausse ou à la baisse, notamment en fonction des décisions du Conseil d’administration de l’ERAFP, des anticipations de marché de l’ERAFP ou de la performance des gérants par exemple.

La durée du marché sera de 8 ans avec la possibilité pour l’ERAFP de le reconduire pour deux périodes successives de deux ans chacune. Deux des quatre mandats attribués étant dits « standby », l’ERAFP se réserve l’opportunité de les activer, ou non, sur toute cette période.