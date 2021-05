L’ERAFP a lancé en mars 2020, un appel d’offres composé de deux lots dont l’objet est :

pour le lot 1, la gestion de portefeuilles d’actions de moyennes capitalisations américaines,

pour le lot 2, la gestion de portefeuilles d’actions de grandes capitalisations américaines.

A l’issue de la procédure de sélection, l’Établissement a décidé d’attribuer les trois mandats actifs de gestion :

pour le lot 1 à BFT IM (délégation de gestion financière à Morgan Stanley IM )

(délégation de gestion financière à ) pour la lot 2 à Ostrum AM (délégation de gestion financière à Loomis Sayles) et Oddo BHF AM (délégation de gestion financière à Wells Cap Management)

En développant une gestion de conviction basée sur une analyse approfondie des titres en portefeuille, ces gérants auront pour objectif de réaliser une performance supérieure sur le long terme à celle de l’indicateur de comparaison de la performance, à savoir le Russell Mid Cap pour le lot 1 et le MSCI USA pour le lot 2.

La composition des portefeuilles, décidée par les entreprises d’investissement, devra être conforme au dispositif ISR de l’ERAFP. Pour cela les gestionnaires devront analyser chaque entreprise de leur portefeuille au regard des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) du référentiel ISR de l’ERAFP et les encourager, via le dialogue actionnarial, à adopter les meilleures pratiques ESG. Les gérants devront également accompagner l’ERAFP dans l’atteinte de ses objectifs en matière de lutte contre le changement climatique.

A titre indicatif, le montant global des placements pour le mandat de moyennes capitalisations américaines sera de l’ordre de 150 millions d’euros et celui pour les deux mandats de grandes capitalisations, de l’ordre de 1,1 milliard d’euros.

La durée du marché sera de 5 ans, avec la possibilité pour l’ERAFP de reconduire le marché pour deux périodes successives d’un an chacune, portant la durée maximale du marché à 7 ans.

Quatre mandats de gestion dits stand-by, attribués respectivement pour le lot 1, à Schroder IM et Amundi AM, et pour le lot 2, à Sanso IS (délégation de gestion financière Clearbridge) et Blackrock, pourront être activés sur décision de l’ERAFP, si ce dernier le juge nécessaire.