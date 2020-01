Cette opération démontre la pertinence du modèle de financement de la recherche de l’EDHEC et garantit durablement son indépendance financière. C’est un formidable accélérateur de ses ambitions, à la veille de l’annonce de son plan stratégique 2020-2025.

Cette cession valorise Scientific Beta à 200 millions d’euros. La finalisation de l’opération est attendue pour la fin du mois de janvier.

Association Loi 1901 reconnue d’intérêt général depuis 1958, l’EDHEC a mis en œuvre depuis 15 ans une stratégie disruptive, intitulée « Research for Business ». Elle vise à produire une recherche académique d’excellence, dont la pertinence impacte les entreprises et permet de pérenniser le développement de l’école. Dans ce cadre, l’EDHEC et sa Fondation ont mis en place une stratégie de valorisation ambitieuse de la recherche, en y associant les professeurs et les chercheurs. Cette stratégie trouve aujourd’hui une première concrétisation avec la cession de Scientific Beta à la bourse de Singapour. Ce modèle de financement est le garant d’une recherche utile, aux étudiants comme aux entreprises.

Créée en 2012 et dirigée par le Professeur Noël Amenc, Scientific Beta s’est appuyée sur les expertises d’EDHEC-Risk Institute en matière de gestion quantitative actions (smart beta) et a été développée dans le cadre de l’EDHEC-Risk Institute Asia avec le soutien des autorités monétaires de Singapour. Sur la base d’une recherche de haut-niveau, Scientific Beta conçoit, produit et commercialise des indices alternatifs d’actions cotées (Smart Beta) et des outils d’analyses des performances et des risques financiers, sociaux et environnementaux sur ces indices. Au 30 septembre 2019, le montant des actifs répliquant les indices Scientific Beta s’élevait à 54,7 milliards de dollars US, 30% d’entre eux intégrant une dimension ESG, soulignant leur caractère durable. Scientific Beta a ainsi contribué à la réputation de l’EDHEC en matière de finance de marché et de finance utile, en connaissant une croissance exceptionnelle de plus de 80 % par an. Ses clients font partie des plus grandes institutions financières mondiales.

Cette cession valide le modèle original de financement de la recherche de l’EDHEC, initié sous le mandat d’Olivier Oger, son Directeur général jusqu’en 2017. Elle ouvre la voie à de nouveaux développements ambitieux comme l’intégration des enjeux du changement climatique dans les pratiques de gestion ou de nouvelles initiatives industrielles liées à sa recherche. Ainsi, l’EDHEC, toujours avec le soutien des autorités monétaires de Singapour, y développe la première base de données mondiale concernant la valorisation et l’évaluation des risques financiers et environnementaux pour les investissements dans les infrastructures. Par ailleurs, une Fintech d’analyse des risques financiers, sociaux et environnementaux des investissements de long terme va également être lancée.

L’EDHEC recueille aujourd’hui les fruits de la constance et de l’excellence de sa stratégie de recherche en Finance et bénéficie d’un formidable accélérateur de ses ambitions. Le Professeur Emmanuel Métais, Directeur général de l’EDHEC déclare à ce sujet : « Par cette opération, l’EDHEC renforce son indépendance, assurant durablement son exigence toujours croissante d’excellence, de sélectivité et d’impact. Elle renforce notre capacité à investir dans de nouveaux projets stratégiques. C’est l’ambition que portera le plan 2020-2025, c’est notre mission en tant que Business School de premier plan international ».

« Ce sont les étudiants qui in fine en seront les bénéficiaires, par les investissements que nous allons engager pour l’école et les programmes de bourses que nous continuerons à développer » souligne Stéphane Lagut, Président de la Fondation EDHEC. « Rien de tout cela n’aurait été possible sans ce modèle original propre à l’EDHEC : une collaboration étroite entre la gouvernance de l’école, sa Fondation, son réseau de diplômés et l’excellence de sa recherche en finance » conclut Bruno de Pampelonne, Président du Conseil d’administration de l’EDHEC.