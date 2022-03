Kyotherm boucle une nouvelle levée de fonds de 45 millions d’euros et fait entrer Andera Partners à son capital aux côtés de ses actionnaires historiques Noria, Johes, Starquest, Ciclad et Bpifrance qui réinvestissent dans la société. Cette opération permettra à l’entreprise d’accélérer son développement.

Spécialisée dans le co-développement, le financement et la gestion de projets de production de chaleur renouvelable ou d’économies d’énergie, Kyotherm intervient sur toutes les technologies de production de chaleur renouvelable, incluant la biomasse, la géothermie ainsi que le solaire thermique, où la société est parmi les leaders avec une présence sur plus de 100 sites en Europe. La société investit également dans les projets d’efficacité énergétique, à travers la réalisation d’économies d’énergie et la valorisation de chaleur fatale pour de grands groupes industriels tels que ArcelorMittal ou Faurecia ou à travers des projets d’éclairage ou d’isolation des bâtiments.

Très fortement engagée dans la lutte contre le changement climatique et en faveur des énergies bas-carbone et des économies d’énergie, Kyotherm traduit cet engagement par le choix de technologies et de projets ayant un impact maximal sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’entreprise estime ainsi que ses 130 MW de capacité actuellement en portefeuille vont ainsi éviter l’émission de plus de 1 500 000 tCO2.

Cette nouvelle levée de fonds de 45 millions d’euros marque l’entrée au capital de la société d’Andera Partners via son fonds récemment lancé « Andera Smart Infra 1 ». Noria, Johes, Starquest, Ciclad et Bpifrance, actionnaires historiques, réinvestissent également dans la société. A travers cette opération, l’entreprise souhaite accélérer son activité : après avoir passé la barre des 100 MW de capacité en opération courant 2021, Kyotherm vise 200 MW à fin 2022 et 500 MW en 2025.

Arnaud SUPLUGAS, fondateur et président de Kyotherm indique : « Je remercie celles et ceux qui ont accepté de partager avec nous les risques et les promesses de la transition énergétique proposée par Kyotherm. Cette nouvelle levée de fonds, largement sursouscrite, vient une nouvelle fois valider la pertinence du positionnement de Kyotherm qui recherche avant tout la « valeur carbone » dans ses projets, avec un impact CO2 par euro investi parmi les meilleurs du marché. Un travail immense nous attend et nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien d’Andera Infra pour nous accompagner sur ce chemin. Nous sommes également honorés que nos actionnaires historiques aient renouvelé leur confiance en renforçant leur investissement dans la société. Cette levée vient conclure un cycle de trois opérations en moins de trois ans au cours desquelles nous avons levé 94 millions d’euros en cumulé à investir en equity dans nos sociétés de projet. Nous abordons la phase à venir de croissance rapide avec sérénité. »

Guy AUGER, Associé, Andera Partners explique : « Kyotherm a su, en quelques années devenir un acteur incontournable de la chaleur renouvelable. Son modèle économique solide, ainsi que ses perspectives de croissance et son impact environnemental positif nous ont convaincus. Nous sommes ravis de les accompagner et de contribuer à leur croissance et au déploiement de leur infrastructures à impact. »

Eric Bruguière, Associé, Ciclad ajoute : « Nous sommes très impressionnés par les performances de Kyotherm à la fois économiques et en termes d’impact environnemental. C’est pour nous tous, actionnaires historiques, un signal très positif d’accueillir Andera Infra à nos côtés, cela confirme l’attractivité du projet de Kyotherm et atteste du talent avec lequel ses équipes en font le leader de la chaleur renouvelable. »