Éditeur de logiciels dédiés à la configuration et à l’administration des plateformes de communications unifiées d’entreprise, issu d’une incubation réussie au sein de Niji et devenu filiale à part entière en 2011, Kurmi Software annonce un premier tour de financement de 10 millions d’euros auprès de Ring Capital et Unexo.

Kurmi Software édite des solutions logicielles visant à simplifier et réduire les coûts de configuration et d’administration des services de communications unifiées d’entreprise (téléphonie, visioconférence, messagerie email et instantanée, applications collaboratives). L’éditeur propose une puissante suite logicielle, centrée sur l’utilisateur, permettant ainsi une gestion simple, personnalisable et ultra-évolutive des principales plateformes de communications unifiées d’entreprise du marché (Cisco, Microsoft, Avaya, Alcatel-Lucent et d’autres).

Kurmi Software s’est développé à Rennes, son siège social où se concentrent ses activités de Pilotage Produit, R&D et services (support client), à Paris où sont localisées ses équipes marketing et commerciales pour la France, ainsi qu’à Berlin, Montréal et New-York.

La société emploie actuellement 70 personnes. Elle a séduit dans 17 pays des centaines de clients de premier plan : d’une part, des opérateurs de services de communications unifiées adressés en direct et d’autre part, des grandes entreprises issues du Fortune Global 500 adressées à travers des partenaires intégrateurs spécialisés en intimité avec les géographies concernées. Kurmi Software a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de plus de 9 M€ dont plus de 70 % à l’étranger. Sa croissance s’est accélérée ces dernières années avec un triplement de son chiffre d’affaires en 3 ans et ses perspectives d’accélération conduisent à cette augmentation de capital pour notamment :

Conquérir de nouveaux marchés sur la scène internationale (Europe, Moyen Orient, Amérique du Nord, Amérique Latine et Asie).

Renforcer sa R&D pour enrichir l’administration des différentes plateformes technologiques.

Ouvrir ses solutions vers une architecture « Full SaaS ».

Développer des solutions innovantes « Beyond UC » à partir de notre moteur d’activation de plateformes de services, accompagnant ainsi l’évolution des technologies et services de collaboration en entreprise.

« Nous sommes très fiers d’accompagner cette nouvelle étape de Kurmi Software après le succès de l’incubation au sein de Niji. Kurmi, qui a connu une forte croissance rentable, a le potentiel de devenir un champion tech international sur son marché. Les enjeux d’accélération de la croissance rentable et internationale via le développement du produit, des fonctions sales & marketing sont au cœur de notre stratégie d’investissement » commente Alban De La Breteche Partner de Ring Capital.

« Née en Bretagne au sein de Niji, acteur majeur du conseil en transformation digitale, Kurmi a construit, pour ses clients fournisseurs et utilisateurs de services de communications unifiées, une solution qui simplifie et sécurise le déploiement et l’administration de ces outils. Grâce à l’ergonomie et à l’efficacité de sa solution, portée par la croissance de son marché, Kurmi s’est rapidement développée en Europe, en Asie puis en Amérique du Nord.

Notre rôle d’investisseur au sein du Groupe Crédit Agricole est de soutenir l’émergence de leaders mondiaux sur nos territoires et cette opération en est un parfait exemple » souligne Mélanie Hébert, Unexo.

« Le développement international de Kurmi Software sur le marché des communications unifiées d’entreprise, aux côtés de grands acteurs mondiaux, et notamment nord-américains, est une vraie fierté. Il est le fruit d’une véritable démarche entrepreneuriale qui m’est très chère, faite de prise de risques et de création d’opportunités gérées dans la durée. L’arrivée voulue et décidée de Ring Capital et de Unexo aux côtés de Niji à son capital marque une étape importante, synonyme d’accélération et d’ambition à devenir un leader mondial », explique Hugues Meili, P-DG de Niji et Président du Comité de Surveillance de Kurmi Software.

« L’innovation produit, l’engagement sur la satisfaction de nos clients et un esprit d’équipes enthousiastes portées par les ambitions expliquent sans doute le développement réussi de Kurmi Software depuis des années. Notre potentiel de croissance, auprès de nos clients existants comme sur de nouveaux marchés, est important ! Nous disposons maintenant des moyens nécessaires pour accélérer encore plus notre développement, y compris dans la création de nouvelles solutions innovantes « Beyond UC », explique Thibaut Felgères, Président de Kurmi Software.