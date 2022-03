Pour ce fonds, Kurma Partners bénéficie notamment du soutien du Fonds Européen d’Investissement (FEI), de Bpifrance [1], du Belgian Growth Fund conseillé par PMV et BNP Paribas Fortis Private Equity aux côtés de la SFPI, de BNP Paribas Fortis et de Groupe Pasteur Mutualité. Eurazeo, qui s’est récemment renforcé au capital de Kurma Partners est par ailleurs un investisseur significatif dans ce fonds.

Avec ce nouveau véhicule d’investissement, Kurma Partners couvre désormais toute la chaîne de financement, de la création d’entreprise aux phases plus avancées de développement, sur les secteurs biotech et healthtech dans lesquels les équipes disposent d’une expertise reconnue. Le fonds cible les sociétés européennes principalement non cotées et adressant de forts besoins médicaux dans leur stade de transformation de société R&D en société commerciale. En lançant ce fonds de Growth, Kurma Partners mise sur la convergence entre expertise scientifique et sectorielle, savoir-faire entrepreneurial et capacité financière. L’objectif est de financer une quinzaine de sociétés.

“Le nombre d’entreprises européennes de biotech et de healthtech dont les produits sont dans des phases finales de développement est en forte hausse depuis quelques années. Le lancement de l’activité Growth nous permet d’accompagner la maturité du marché européen et d’être à la hauteur des enjeux des entreprises au moment de leur accélération industrielle et commerciale”, expliquent Rémi Droller et Vanessa Malier, Managing Partners.

Le fonds a d’ailleurs obtenu le label Tibi le rendant éligible aux 6 Mds € mobilisés par les investisseurs institutionnels français pour accélérer la croissance d’entreprises innovantes et en faire des leaders régionaux, à ambition mondiale.

Pour structurer ce fonds et accompagner sa montée en puissance, Kurma a récemment renforcé son équipe déjà composée de Rémi Droller et Vanessa Malier en accueillant Jean-François Rivassou et Daniel Parera en qualité de Partners pour opérer respectivement depuis ses bureaux de Paris et Munich.

Le fonds bénéficiera de l’expertise de l’ensemble de l’équipe de Kurma et notamment de Philippe Peltier, Managing Partner en charge de l’activité early stage healthtech qui siègera à son comité d’investissement.

Par ailleurs, Tony Rosenberg, ex-Directeur du M&A et du Licensing et membre du comité exécutif de Novartis Pharma, ainsi que Philippe Gallone, Managing Director de Moelis & Company rejoignent Kurma en qualité de Senior Advisors.