Dépassant ses ambitions initiales, Kurma Partners a réuni plus de 83 millions d’euros pour le closing final de son véhicule Kurma Diagnostics 2 (KDx2), fonds d’investissement pionnier Healthtech en Europe. KDx2 bénéficie du soutien de ses souscripteurs historiques dont le Fonds Européen d’Investissement (FEI), grâce au soutien d’InnovFin Equity et du Fonds de Garantie Européen (EGF), du Fonds national d’amorçage 2 (FNA 2) géré par Bpifrance pour le compte de l’Etat dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA), de BNP Paribas ainsi que de nouveaux investisseurs. Parmi eux, trois fonds belges SFPI-FPIM, Noshaq et Sambrinvest ainsi que Eurazeo qui s’est récemment renforcé au capital de la société de gestion.

Après un premier closing en 2020 à près de 50 millions d’euros, le fonds KDx2 dépasse son objectif initial pour s’établir à plus 83 millions d’euros. La nouvelle génération du fonds Kurma Diagnostics poursuit la stratégie d’investissement de son prédécesseur en prenant des participations minoritaires dans des sociétés européennes spécialisées entre autres dans le développement de thérapies digitales, d’outils de diagnostic de pointe et d’objets médicaux intelligents et connectés.

Avec plus de 500 millions d’euros d’actifs sous gestion et plus de 45 investissements réalisés depuis sa création en 2009, Kurma Partners a développé une expertise forte et reconnue dans le financement de l’innovation en santé, du pré-amorçage au capital développement. S’attachant aux besoins et aux usages, les équipes accompagnent aussi bien les sociétés développant des traitements médicaux que des solutions matérielles et logicielles améliorant les parcours patient·e·s et soignant·e·s grâce à leurs connaissances réglementaires et techniques.

Avec le soutien de ses partenaires historiques et la participation de nouveaux souscripteurs, KDx2 a pour objectif de construire un portefeuille d’une quinzaine d’entreprises novatrices dans l’Union européenne.

Après son premier closing en août 2020, quatre investissements ont été réalisés avec le nouveau véhicule :

● Mila, société pionnière dans le développement d’outils digitaux de rééducation à destination des enfants présentant des troubles spécifiques d’apprentissage et du langage. Mila-Learn est le premier outil thérapeutique développé par l’entreprise dans le cadre d’un essai clinique de phase III, qui réunira 154 patients en France et sera suivi d’une étude clinique internationale.

● Arkhn, pionnier et leader de l’interopérabilité des systèmes d’information de santé, accompagne les établissements de santé dans la gestion et la valorisation de leurs données pour mieux accompagner les patient·e·s, faciliter le travail des soignant·e·s et accélérer la recherche. La société travaille aujourd’hui avec des structures de référence comme l’AP-HP, l’Institut Curie et le CHU de Toulouse.

● Smartcatch, un spin off du CNRS, développe une technologie innovante de filtration par nanostructure pour la collecte et la caractérisation des cellules tumorales circulantes dans le sang, pour permettre aux cliniciens de mieux suivre le traitement du cancer et détecter précocement les métastases et la résistance aux traitements.

● Omnidoc est une solution de téléexpertise à destination des établissements de santé et des médecins libéraux. Elle permet aux services hospitaliers de disposer d’un outil efficace et sécurisé pour répondre aux demandes d’avis et de prises en charge, tout en valorisant ces actes. Déployée dans une vingtaine de centres hospitaliers et utilisée par 5000 médecins, la solution représente 40% des téléexpertises cotées sur le territoire national.