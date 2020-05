A cette occasion, Kowffice change de nom et devient Volum, une mutation qui traduit sa volonté d’asseoir sa notoriété auprès de tous les acteurs du marché de l’immobilier d’entreprise et d’exporter son concept à l’international, notamment à Londres et New York.

Créé en 2016 par Matthieu Nicolini, Gabriel Roucel et Erwan Vasseure, Volum propose une solution innovante en matière d’immobilier de bureau pour les locataires comme pour les propriétaires avec, notamment, un contrat de location réinventé associant sécurité et flexibilité, qui remplace l’habituel bail en 3/6/9 ans.

Un changement de paradigme pour le locataire

Concrètement, Volum a développé une plateforme digitale qui prend en charge pour les entreprises tous les aspects de la location immobilière, de la recherche de bureaux jusqu’à la signature du contrat de location, en passant par les éventuels travaux, l’aménagement, l’équipement et les services associés (IT, entretien, surveillance, accueil…). L’objectif de Volum est de proposer une offre sur-mesure aux entreprises pendant toute la durée de la location et de les décharger des contraintes de la gestion de leurs bureaux.

Une entreprise qui s’inscrit sur Volum bénéficie ainsi d’un accès aux offres de bureaux disponibles sans avoir à payer d’honoraires à la signature comme habituellement avec un broker, tout en bénéficiant d’un contrat de location plus flexible et de prestations de services répondant à une demande croissante de la part des utilisateurs, à travers un contrat « all inclusive ». Le tout pour un coût identique à celui d’une location classique.

En 2019, Volum a enregistré plus de 20 000 postes de travail, soit 200 000 m² de bureaux. La majeure partie des recherches concerne des surfaces comprises entre 200 et 3 000 m² de bureaux, principalement sur Paris/Ile-de-France, premier marché européen d’immobilier de bureau.

Depuis sa création, Volum a aidé une multitude d’utilisateurs à trouver des bureaux, parmi lesquelles Renault, Malt, Shine, Marcel Cab, Maje, Heetch ou encore Novaquark.

Une source de rentabilité pour les foncières, Family Offices et propriétaires privés

Côté bailleurs, Volum s’adresse aussi bien aux sociétés foncières qu’aux Family Offices ou aux propriétaires privés en les aidant à louer leurs biens existants ou en les accompagnant dans la transformation de leurs actifs. Volum peut ainsi organiser le passage d’une surface de bureaux vides à des bureaux en prestation de services, et en assurer ensuite la gestion dans la durée pour le bailleur.

Grâce à sa large base de locataires en recherche de locaux équipés, Volum est en mesure de trouver rapidement des locataires et de limiter fortement le risque de vacance. Sur les 35.000 m² d’actifs sous gestion (à travers 17 biens), le taux de rétention s’élève depuis la création de Volum à 100% pour les deux parties.

En confiant à Volum la gestion de leurs biens immobiliers, les propriétaires peuvent viser un taux de rentabilité nettement supérieur aux taux du marché de bureaux vides.

« Le marché des bureaux en prestation de services répond à une dynamique de fond de la part des utilisateurs qui ont de plus en plus besoin de services et de flexibilité face à un bail 3/6/9 qui apparaît peu adapté aux attentes de nombre d’entreprises. Dans ce contexte, Volum apporte une solution innovante répondant aux besoins des deux parties et rencontre un grand succès, déclare Gabriel Roucel co-fondateur de Volum. Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer la commercialisation de notre offre et notre développement à l’international, notamment en recrutant de nouveaux profils ».

« Volum est une société innovante et nous partageons avec ses fondateurs une vision commune des opportunités offertes par leur solution à la fois à destination des entreprises et des propriétaires. Volum est un nouvel acteur sur le marché de l’immobilier d’entreprise qui est en train d’évoluer vers plus de flexibilité. Notre volonté est d’accélérer le développement de Volum et d’en faire un acteur incontournable de la location de bureaux en prestation de services », commente Anne-Sophie Nedellec, Directrice d’investissement chez Newfund.