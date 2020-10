Korian, premier groupe européen du soin et de l’accompagnement au service du Grand Âge et des fragilités, est entré en négociation exclusive avec Antin Infrastructure Partners, un fonds d’investissements spécialisé dans le domaine des infrastructures, en vue de l’acquisition d’Inicea, troisième opérateur psychiatrique privé en France, pour une valeur totale d’environ 360 M€, dont environ 140 M€ d’investissement immobilier.

Avec un portefeuille de 19 cliniques – majoritairement certifiées A par la Haute Autorité de Santé – et 1 220 lits, INICEA s’est imposé comme un acteur reconnu de services de soins psychiatriques de haute qualité, en hospitalisation complète ou en hôpital de jour. Pionnier dans la prise en charge psychiatrique ambulatoire, le groupe a ouvert 7 hôpitaux de jour dédiés à la santé mentale sur les trois dernières années, misant notamment sur les cliniques de jour en centre-ville. Il développe également des solutions de télémédecine et innove dans différents domaines dont les traitements non médicamenteux et la stimulation magnétique trans-crânienne répétitive (RTMS).

Grâce à cette opération, Korian se renforce dans la santé mentale et disposera ainsi d’un réseau de 30 établissements psychiatriques en regroupant les cliniques d’INICEA et de Korian.

La transaction a été approuvée à l’unanimité par le Conseil d’administration de Korian. Elle reste soumise à certaines conditions usuelles. La réalisation de l’opération est prévue au quatrième trimestre 2020.

Korian a été conseillé par la banque d’affaires Alantra.

Inicea est la 17ème opération en moins de 3 ans réalisée en Europe par Alantra dans le care services, une majeure remarquable en particulier en France, après LNA Santé/Clinique Dev , 5 Santé / Korian, Vivalto Vie, Oméga, Residalya, Philogeris, Colisée, etc.