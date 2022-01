Le secteur de la construction se situe à un moment charnière, entre la réglementation environnementale RE 2020 en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et les objectifs de neutralité carbone fixés par le gouvernement. Un changement de méthode dans la façon de construire s’impose pour tous les acteurs de la filière.

C’est pour les accompagner que Kompozite, une start-up française de la deeptech, innove avec une solution numérique de traitement de données matériaux. En fonction des contraintes du Bâtiment, la technologie de « generative design [1] » permet de générer automatiquement des combinaisons constructives bas carbone.

Les Fonds d’investissement sur le sujet de la construction bas carbone

Des fonds d’investissement engagés dans la réduction des risques liés au climat accélèrent les ambitions de Kompozite. La start-up, qui figure parmi les 40 projets les plus prometteurs de 2022 nommés par la Station F et labellisée GreenTech Verte par le Ministère de la Transition Écologique, réunit près de 1,4 million d’euros auprès d’un consortium composé des investisseurs historiques et de nouveaux entrants :

Citizen Capital, l’acteur de référence de l’investissement impact en France depuis 2008. Sa mission est de mobiliser des fonds pour relever les défis sociaux et environnementaux de notre époque. Citizen Capital finance et accompagne des projets et des entreprises à fort potentiel qui répondent à des besoins fondamentaux et apportent des solutions innovantes qui transforment leur marché. Société indépendante, Citizen Capital gère plusieurs véhicules d’investissement dédiés au financement de l’early stage, du growth et de l’agriculture. La société a la qualité de Société à mission, est certifiée B Corp, adhérente aux UN-PRI et membre fondateur de la communauté des entreprises à mission.

AFI Ventures, nouveau véhicule d’investissement impact notamment porté par le célèbre fonds Ventech.

Foundamental, fonds d’investissement allemand spécialisé sur le secteur construction et dont Kompozite a été le premier investisseur en France.

En 2020, une première levée de 200 000 euros avait déjà été réalisée auprès de cinq business angels prestigieux [2] issus du monde de la finance et des nouvelles technologies.

Au-delà de la profondeur du problème, les investisseurs ont été séduits par l’approche innovante de l’équipe et sa capacité à mettre en œuvre ses ambitions. Une version bêta avait par ailleurs déjà été testée et approuvée par une cinquantaine d’acteurs de la filière.

Les fonds ont permis d’embaucher une équipe désormais composée de 9 personnes : ingénieurs du Bâtiment, développeurs web et deux docteurs : le premier en mathématiques appliqués, le second en physique des matériaux. L’ambition porte désormais sur une diffusion très large du produit sur tous les métiers de la conception des bâtiments en France. Depuis janvier 2022, la plateforme est accessible gratuitement pour la donnée carbone lissée des produits de construction. Comptez ensuite entre 79 à 149 euros HT par mois pour l’abonnement selon la formule choisie.

Des arbitrages techniques et environnementaux de plus en plus complexes

Les concepteurs de bâtiment sont en effet soumis à une masse d’informations sur les matériaux, les réglementations, les normes, les labels : le compromis performance-esthétique-carbone est un chemin ardu. La plateforme Kompozite permet aux architectes, bureaux d’études, entreprises du bâtiment de réaliser ces arbitrages souvent complexes de façon indépendante, rapide et efficace.

« C’est un outil d’aide à la décision objectif et ergonomique. Une fois la recherche lancée, les concepteurs du bâtiment peuvent alors choisir en quelques clics entre plusieurs systèmes constructifs. Un gain de temps, certes mais pas seulement : cet outil permet aussi de générer des solutions auxquelles les concepteurs n’auraient pas forcément pensé mais aussi de construire de façon plus vertueuse. », explique Damien Cuny, cofondateur de la startup, diplômé de l’Essec Business School.

La plateforme Kompozite ne se réduit pas à un comparatif théorique de matériaux mais fiabilise les choix entre systèmes constructifs en précisant les conditions de mise en œuvre à performances comparables. Les avantages de la solution sont multiples. Elle permet de réaliser des arbitrages techniques très rapidement dès la phase conception, tout en maîtrisant les contraintes réglementaires et les risques d’assurabilité.