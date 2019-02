« Les clients de TIS bénéficieront d’un accès aux solutions d’Automatisation Intelligente de Kofax qui offrent plus d’efficacité dans l’émulation de la main d’œuvre numérique et humaine de demain », a déclaré Reynolds C. Bish, Président -directeur général de Kofax. « Tirer parti de l’expertise SaaS de TIS nous aidera à faire progresser les fonctionnalités sécurisées de cloud computing de notre plateforme complète d’Automatisation Intelligente. »

Les applications on-premise et dans le cloud de TIS capturent, traitent et diffusent automatiquement le contenu des applications d’entreprise, transformant les informations entrant dans une organisation en données numériques utiles et accessibles, et les transmettent au système métier ou à la personne concernée avec un minimum de manipulation manuelle.

« Nous sommes ravis d’avoir l’occasion d’unir nos forces à celles de Kofax », a déclaré Brendan F. Reidy, Président-directeur général de TIS. « Ensemble, nous serons en mesure d’offrir à nos clients une gamme plus large et plus approfondie de services, tout en tirant parti de la force et de la stabilité que procure le fait de faire partie d’une organisation mondiale plus vaste. »

La transaction devrait être conclue d’ici la fin juin 2019. Au terme des cette opération, Kofax continuera à soutenir les produits et les clients de TIS.