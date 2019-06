Kofax®, l’un des principaux fournisseurs de logiciels d’Automatisation Intelligente pour automatiser et transformer numériquement les processus d’entreprise de bout en bout, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de Top Image Systems™ Ltd. (NASDAQ : TISA) (TIS), un éditeur mondial d’applications on-premise et cloud qui optimisent les processus métier orientés contenu.

Les applications on-premise et dans le cloud de TIS capturent, traitent et diffusent automatiquement le contenu des applications d’entreprise, transformant les informations entrant dans une organisation en données numériques utiles et accessibles, et les transmettent au système métier ou à la personne concernée avec un minimum de manipulation manuelle.

Cette acquisition renforce et améliore les capacités de Kofax en matière de capture numérique et de SaaS, ce qui permet à l’entreprise d’améliorer encore les capacités de cloud computing sécurisé de sa plate-forme Intelligent Automation.