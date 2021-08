L’acquisition ajoute des capacités de gestion d’impression basée sur le cloud computing et améliore la plateforme d’automatisation intelligente de Kofax

Kofax®, fournisseur leader de logiciels d’automatisation intelligente pour la transformation numérique des flux de travail, annonce aujourd’hui avoir fait l’acquisition de Printix.net ApS, un fournisseur de solutions d’impression SaaS basées sur le cloud.

"Nous sommes très heureux d’accueillir les clients, les partenaires et les équipes de Printix dans la famille Kofax et nous leur assurons que nous continuerons à commercialiser, développer, soutenir et augmenter les investissements dans l’activité de Printix ", déclare Reynolds C. Bish, CEO de Kofax. “Cette acquisition permet à Kofax de continuer à améliorer sa plate-forme d’automatisation intelligente, d’élargir son écosystème de clients et de partenaires et d’établir une position solide sur le marché à forte croissance des logiciels de gestion d’impression SaaS basés sur le cloud computing ".

Printix est l’un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion d’impression SaaS basés sur le cloud, qui affranchi les entreprises, quelle que soit leur taille, de la nécessité d’installer des logiciels de gestion d’impression et les serveurs d’impression associés, afin de bénéficier de fonctionnalités de gestion d’impression modernes et sécurisées. Jusqu’à présent, Printix a été principalement commercialisé par le biais de services d’infogérance, de distributeurs et de marketplace dans le cloud. Kofax va étendre ces canaux en s’appuyant sur son réseau étendu de partenaires fabricants de MFD et de revendeurs indépendants et reconnus.

"Nous sommes très heureux de rejoindre Kofax et d’intégrer son vaste portefeuille d’automatisation intelligente ", déclare Jesper Christiansen, CEO de Printix. “Grâce à cette acquisition Kofax pourra étendre rapidement l’accès au marché, les canaux de partenaires et la base de clients de Printix. Nos clients et partenaires actuels bénéficieront des ressources beaucoup plus importantes de Kofax, de sa dimension mondiale et de son portefeuille plus large et de la synergie des solutions, ce qui accélérera la transformation de leur flux de travail numérique.”