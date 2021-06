Des engagements ont été acceptés de la part d’un pool d’investisseurs large et diversifié, composé d’investisseurs institutionnels, de sociétés d’énergie, d’institutions publiques et de family offices. Alantra et l’équipe d’investissement se sont également engagées de manière significative dans le fonds, ce qui reflète la forte convergence d’intérêts avec ses investisseurs.

Klima cible les entreprises innovantes à croissance rapide qui accélèrent la transition énergétique, opérant dans les segments suivants : les gaz à faible teneur en carbone (tels que l’hydrogène, la capture du carbone et le biométhane) ; les réseaux électriques intelligents, le stockage de l’énergie et les technologies renouvelables ; la numérisation de l’ensemble de l’équation énergétique, et enfin le transport durable.

L’équipe d’investissement est composée de six professionnels basés en France, en Allemagne et en Espagne, combinant environ 40 ans d’expérience dans le secteur de l’énergie en Europe et en Amérique du Nord. Bastien Gambini (MD) et Lucille Bonnet (MD) dirigeront l’équipe.

Bastien Gambini apporte à ce poste plus de 16 ans d’expérience dans l’investissement dans le secteur de l’énergie en Europe et en Amérique du Nord. Il a rejoint Klima à la fin de 2020 en provenance d’Equinor, où il était directeur général de la division d’investissement technologique en Europe. Auparavant, M. Gambini dirigeait le bureau espagnol de Demeter Partners, un important gestionnaire d’actifs alternatifs européen spécialisé dans les technologies propres.

Lucille Bonnet, qui a plus de 11 ans d’expérience dans l’investissement dans les technologies industrielles et énergétiques, a rejoint Klima le 1er juin 2021 en provenance de la société allemande d’investissement en capital High-Tech Gründerfonds. Avant de rejoindre High-Tech Gründerfonds en 2015, elle avait travaillé six ans pour la division d’investissement technologique de RWE Innogy, une importante société allemande spécialisée dans l’énergie.

« Le premier closing de Klima témoigne du fort intérêt des investisseurs pour les produits hautement spécialisés et à valeur ajoutée qui peuvent contribuer à la lutte contre le changement climatique », a déclaré Jacobo Llanza, PDG d’Alantra Asset Management. « L’équipe d’investissement de Klima, qui a fait ses preuves dans le secteur de l’énergie, est un atout supplémentaire et nous place dans une position privilégiée pour tirer parti des nombreuses opportunités que nous identifions dans ce segment. »

« La réalisation du fonds de transition énergétique Klima est une étape importante dans l’engagement d’Enagás en faveur de la décarbonisation et de la transition énergétique. Enagás Emprende, le programme de capital-risque d’Enagás, a investi dans 15 startups à ce jour, dont sept étaient des idées ou des projets conçus par des professionnels d’Enagás », a déclaré Marcelino Oreja, PDG d’Enagás.