Kjell Johan Nordgard a été nommé Directeur Europe Centrale d’Axxsys Consulting. Basé à Copenhague, il sera en charge de développer la présence locale de Axxsys Consulting dans des pays tels que la France, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, ainsi que dans les pays d’Europe de l’Est.

Kjell Johan dispose de plus de 20 ans expériences chez des éditeurs et d’une grande expertise des solutions SimCorp. Il a notamment été Directeur Général de SimCorp UK (2004-2010).

Plus récemment, Kjell Johan était responsable monde des systèmes et données chez Norges Bank Investment Management (2010-2018), un gestionnaire de fonds souverain norvégien qui gère plus de 900 milliards de dollars d’actifs. Au sein de Norges Bank, il a également été responsable des systèmes de gestion de portefeuilles.

Axxsys Consulting propose des services de conseil et d’implémentation de solutions technologiques aux acteurs de la Gestion d’Actifs. L’une de ses offres clés concerne la solution SimCorp, l’un des systèmes les plus utilisés dans l’industrie de la gestion d’actifs. Depuis ses bureaux au Royaume-Uni, au Danemark et au Canada, Axxsys Consulting accompagne les institutions financières à concevoir, construire et mettre en œuvre les solutions SimCorp.

“Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre une organisation réputée pour la grande qualité de ses projets d’implémentation au niveau international dans le domaine de la gestion d’actifs.” précise Kjell Johan Nordgard, Directeur Europe Centrale Axxsys Consulting.

“Nous avons de grandes opportunités de croissance en Europe Centrale pour Axxsys Consulting qui a rejoint le groupe Alpha FMC en juin dernier. L’expertise de Kjell nous aidera à assoir notre position de leader du marché dans cette région.” indique Luc Baque, Directeur Général Europe d’Alpha FMC.