Un développement soutenu

Fondée en 2014, Kirao est une société de gestion indépendante spécialiste du stock picking en actions européennes. Depuis sa création, la société a connu un développement rapide. Les encours gérés dépassent désormais 800 millions d’euros, dont 600 millions d’euros en gestion collective. Le fonds Kirao Multicaps a franchi le seuil des 350 millions d’euros depuis plusieurs mois.

Renforcement des équipes

Mégane Pasquini, a rejoint la société pour développer la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine en France. Diplômée de l’ISC Paris, elle a exercé plus de 4 ans la profession de conseillère en gestion de patrimoine au sein d’un agent général AXA.

« La taille de nos fonds, leur track record et la qualité du référencement en assurance vie permettent aujourd’hui d’accélérer notre développement auprès des conseillers en gestion de patrimoine français. Ils sont sensibles à notre indépendance, notre dynamisme et à nos performances et nous sommes résolument prêts à les accompagner dans leur allocation d’actif » a déclaré Fabrice Revol, fondateur de KIRAO et responsable de la gestion.