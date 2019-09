Kinner Lakhani, qui compte parmi les voix les plus respectées de secteur, apporte une expérience considérable dans la gestion de fortune et d’actifs, la banque d’investissement et le secteur financier au sens large. Il travaillera en étroite collaboration avec nos divisions et nos fonctions internes afin de stimuler la croissance, d’évaluer les opportunités pour accroître davantage notre présence globale et de continuer à offrir une approche intégrée à nos clients.

Depuis 2015, Kinner Lakhani était Head of European Company Research & Advisory Head of European Financials Research chez Deutsche Bank, après avoir codirigé l’équipe de recherche sur les banques européennes chez Citigroup. Il a couvert le secteur bancaire pendant plus deux décennies, ayant auparavant exercé chez ABN Amro et Morgan Stanley. Kinner Lakhani figure régulièrement parmi les analystes les mieux notés par les investisseurs, se hissant au premier rang des analystes des banques européennes de l’Institutional Investor Survey 2018, et se classant, par le passé, parmi les vingt premiers du Bloomberg Global Champion Stockpickers.

Kinner Lakhani a abondamment écrit sur l’avenir de la gestion d’actifs, de la banque d’investissement et du secteur bancaire. Au cours des quatre dernières années, il a publié, en collaboration avec un cabinet de conseil de premier plan, des rapports fouillés sur les tendances et les perspectives du secteur de la gestion de fortune au niveau mondial, dont le plus récent est Out of the pit stop - into the fast lane.

Kinner Lakhani a également siégé au sein du Contact Group sur la Politique macroprudentielle et stabilité financière de la Banque centrale européenne, un forum pour débattre des questions liées à la stabilité financière de la zone euro et à la politique macroprudentielle.

Chartered Accountant qualifié (ACA), Kinner Lakhani est diplômé d’une licence de sciences actuarielles de la London School of Economics and Political Science.