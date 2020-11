Avec un investissement de 10 millions d’euros, Kingfisher, acteur international de l’amélioration de la maison, en devient l’actionnaire majoritaire. Guillaume de Kergariou, fondateur, réinvestit et conserve ainsi 20 % du capital de la société.

Guillaume de Kergariou continuera, en tant que CEO, à diriger l’entreprise et à accompagner les équipes dans le développement de son activité. Un développement qui passera notamment par l’extension de la présence de NeedHelp à l’international, et par une phase active de recrutement de nouveaux talents qui permettront d’accompagner sa croissance.

NeedHelp, une marketplace de services en pleine croissance

Fondée en 2014 par Guillaume de Kergariou, NeedHelp se positionne comme une marketplace de services. Leader en France sur son modèle B2B2C « transactionnel », la start-up a multiplié chaque année depuis son lancement ses transactions et son chiffre d’affaires par trois. En 2020, le nombre de projets réservés et réalisés sur la plateforme devrait atteindre 58 000. Avec la pandémie de Covid-19 et l’augmentation de projets d’amélioration de la maison, la demande s’est fortement accélérée, et le chiffre d’affaires mensuel de l’entreprise a doublé après le premier confinement.

Cette accélération a été permise grâce aux choix stratégiques réalisés par la start-up, et en particulier grâce à la politique de partenariats mise en place. La plateforme compte aujourd’hui 12 enseignes de bricolage et d’ameublement partenaires ; soit plus de 650 magasins répartis dans 6 pays, au sein desquels les clients peuvent réserver un « jobber » de confiance sous 24 heures, pour installer ou monter leurs produits. Parmi ces partenaires figurent notamment les enseignes Castorama et Brico Dépôt du groupe Kingfisher en France, mais également BUT, IKEA, Jumbo, et Conforama.

Une centaine d’autres acteurs, pure players web ou marketplaces de produits, ont également fait le choix d’intégrer l’expertise NeedHelp. Une architecture ouverte que NeedHelp va conserver à l’avenir, et qui lui permettra de continuer à mettre sa technologie à la disposition de l’ensemble des acteurs du retail bricolage et ameublement.

Guillaume de Kergariou, fondateur et Président Directeur Général de NeedHelp, déclare : « Nous sommes fiers d’accompagner Kingfisher dans la digitalisation de ses services. Notre ambition est de doubler le nombre de magasins et pure players partenaires dans les 2 prochaines années, et de continuer notre mission à impact pour tous les prestataires de services qui souhaitent développer leur activité sereinement ».

Jean-Jacques van Oosten, Chief Customer and Digital Officer de Kingfisher commente : « Le succès de NeedHelp est construit sur sa capacité à aider les utilisateurs et à les accompagner avec simplicité et sérénité dans leurs projets d’amélioration de la maison, ainsi que sur les compétences des artisans et experts qui interviennent sur la plateforme. De notre côté, nous connaissons bien le marché et leur proposition s’intègre naturellement dans le modèle de nos enseignes tout en renforçant notre offre en matière de service. Kingfisher est déterminé à soutenir NeedHelp pour lui permettre d’exploiter tout son potentiel de croissance en promouvant son modèle d’architecture ouverte et en lui permettant de grandir, aussi bien auprès de ses partenaires historiques qu’avec la concrétisation de nouveaux partenariats à travers l’Europe ».

2021 : l’international

Cette prise de participation va permettre à NeedHelp d’asseoir, mais aussi de poursuivre ses ambitions de développement à l’international. Ainsi, si la France reste le plus gros marché de la plateforme, l’entreprise est également présente en Suisse francophone et alémanique. Elle s’est aussi récemment développée en Allemagne, en Belgique, en Autriche et aux Pays-Bas, notamment grâce au succès des partenariats conclus avec Jumbo Mkt et Ikea.

Dès 2021, NeedHelp poursuivra ses investissements en Europe, en commençant par le Royaume-Uni. Sur place, elle pourra accompagner les clients de B&Q dans la concrétisation de leurs projets d’amélioration de la maison, mais aussi travailler avec la clientèle de Screwfix, principalement composée de professionnels du secteur. Ces partenariats avec B&Q et Screwfix, qui représentent au total plus de 1 000 points de vente, constitueront, dans ce cadre, un levier clé pour l’implantation au Royaume-Uni de la plateforme.

Thierry Garnier, Président Directeur Général de Kingfisher, précise : « Les plateformes de services en ligne ont un rôle clef à jouer dans la définition du futur de notre secteur et, en la matière, NeedHelp est un acteur extrêmement bien établi et en pleine croissance. Dans les mois à venir, nous allons rapidement développer l’activité de NeedHelp au Royaume-Uni et en Pologne en capitalisant sur notre large réseau de magasins et sur les différentes identités de nos enseignes, qui s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. Cette perspective est une belle opportunité pour compléter notre offre de service et renforcer nos compétences en matière de digitalisation : deux piliers fondamentaux de notre stratégie pour continuer à rendre l’amélioration de la maison accessible à tous ».

Attirer 100 nouveaux talents

Pour accompagner sa croissance et soutenir cette marche en avant, NeedHelp annonce 100 recrutements dans les 24 prochains mois. « Nous cherchons à présent à réunir, au sein de nos équipes, les meilleurs talents, passionnés des modèles marketplace. Tech, Produit & Data, constitueront nos pôles de recrutement », conclut Guillaume de Kergariou.