Cette opération permet à Kiloutou Allemagne de disposer d’un actif stratégique pour servir la métropole de Francfort-sur-le-Main et de développer sa gamme de matériel au-delà des machines d’élévation.

Wiesecker Werkzeugvermietung est un acteur de premier plan dans la location de matériel d’élévation et de construction situé à Gissen, au Nord de Francfort-sur-le-Main, au cœur de la Hesse. Avec son agence de 24,000m² idéalement située et disposant de fortes capacités de croissance, la société et son équipe de 85 équipiers proposent une flotte de plus de 2500 références, incluant 650 machines d’élévation (nacelles, plateformes élévatrices articulées jusqu’à 70m), 100 pelleteuses et une large gamme d’équipement de sites de construction. Un service de livraison ou de retrait au sein de l’agence est proposé à la clientèle, composée de professionnels de diverses industries.