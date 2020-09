Keys REIM, société de gestion de portefeuille du Groupe Keys Asset Management, lance son nouveau véhicule d’investissement dédié au secteur de l’hébergement géré. Ce fonds d’investissement, réservé aux investisseurs professionnels et assimilés répondant aux conditions de l’article 423-49 du Règlement général de l’AMF, aura pour but principal d’investir dans une joint-venture co-détenue avec le Groupe Accor. Celle-ci a vocation à réaliser deux types d’investissements : le développement d’établissements opérés par Accor sous des enseignes/marques de leur portefeuille Lifestyle, principalement en Europe et la reprise d’hôtels existants.

« Sa stratégie permet notamment aux investisseurs de se positionner sur des sociétés d’exploitation hôtelières avec un potentiel de création de valeur important. Le fonds vise à investir principalement sur le secteur Lifestyle », explique Philippe Goldberger, Directeur de la gestion Keys REIM.

L’objectif de gestion est de financer des sociétés portant l’exploitation de lieux d’hébergement existantes ou à créer, aux business modèles solides, sur la durée de vie du fonds en créant de la valeur grâce à la montée en puissance de l’exploitation. Ce fonds pourra également investir dans des opérateurs de services d’exploitation d’immobilier géré. Keys REIM souhaite accompagner la mutation structurelle de l’hébergement géré grâce à un portefeuille diversifié de sociétés d’exploitation et d’opérateurs.

Témoignant des fortes convictions de Keys REIM sur la classe d’actifs hôtelière dans ce contexte post Covid-19, Pierre Mattei, Président de Keys REIM précise que « la crise historique que traverse le secteur aura pour effet positif de faire baisser les valeurs qui étaient très élevées et trop homogènes pour refléter la réalité du marché. Il y aura des opportunités à saisir à la fois sur de l’existant et du développement. Sur l’existant, des actifs avec de bons fondamentaux devront être cédés du fait de problématiques de trésorerie et de modèles de gestion obsolètes. Concernant le développement, les grandes enseignes favorisant aujourd’hui les stratégies Asset Light [1], vont être dépendantes d’un nombre plus restreint d’investisseurs, enclins à conquérir le secteur. Il est donc certain que ce fonds pourra rentrer sur des valeurs inférieures et profiter du rebond du secteur avec une croissance des valeurs courant 2023 ».

Keys REIM précise que le fonds sera éligible au remploi d’apport-cession prévu par l’article 150-0 B ter du CGI et sera donc susceptible de répondre aux attentes des investisseurs visant ce dispositif. [2]

Le fonds a été créé avec pour objectif principal de générer une croissance en capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés d’exploitation du secteur de l’immobilier d’hébergement géré, non cotées sur des Marchés d’Instruments Financiers. Le fonds présente un couple rendement-risque élevé. [3]