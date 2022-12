Dirigée par Steve Fogue depuis sa création, Particeep offre des solutions technologiques en marque blanche permettant de déployer rapidement les parcours de souscription, sur toute interface client, à de nombreuses familles de produits (prévoyance, assurance des emprunteurs, santé, épargne, contrats obsèques, produits de retraite).

En complément, Particeep enrichit les parcours de souscription en ligne multiproduits de ses clients avec un hub de services tiers prêts à l’emploi, tels que les services en ligne de signature, de paiement ou encore de vérification documentaire.

En forte croissance, Particeep a connu en 2022 une augmentation de 80% de ses revenus, et dispose d’une équipe de 40 spécialistes au service de ses clients du monde de l’assurance, de la banque et du courtage.

Truffle Capital, qui a participé au précédent tour de table avec Sopra Steria et a fortement contribué au développement commercial et stratégique de Particeep, cède sa participation.

Sopra Steria, actionnaire de référence de Particeep depuis 2020, continuera à accompagner l’équipe de management et conserve une participation minoritaire au capital de Particeep.

Steve Fogue, Président de Particeep, a indiqué : "Nous partageons la même vision du futur de la distribution de produits financiers que Sopra Steria et Kereis, qui consiste à apporter aux institutions financières, distributeurs, places de marché, des solutions personnalisables, intégrables à tout canal de vente sans développement informatique et ouvertes à tout système d’information. Nous nous réjouissons de cette alliance avec Kereis et Sopra qui nous permettra de renforcer notre position sur nos marchés, d’apporter une valeur additionnelle à nos clients et à renforcer nos capacités d’innovation."

Philippe Gravier, Président du Groupe Kereis, a commenté : "Après l’acquisition de Minalea en 2021, de Prokonzept en Allemagne en 2022, et le lancement réussi de Kereis Technologies depuis deux ans, Particeep vient renforcer la gamme de solutions Saas proposée par le Groupe Kereis à ses clients. Les équipes de Particeep apporteront leur agilité et leur expertise dans le domaine du développement des fronts de vente, brique essentielle pour la croissance de nos activités dans les années à venir. Kereis sera aux côtés de Steve Fogue et de ses équipes pour les accompagner dans cette nouvelle étape du développement de Particeep."

Guillaume Blot, Directeur de l’Innovation des activités logicielles chez Sopra Steria, a complété : "Le partenariat stratégique entre Sopra Steria et Particeep contribue à digitaliser la distribution de produits financiers. Cette collaboration bénéficie directement aux clients de nos trois métiers (Consulting, Digital Services, et Software)."

Bernard-Louis Roques, Co-fondateur et Directeur Général de Truffle Capital, a ajouté : "Truffle Capital a joué pleinement son rôle en permettant d’ancrer la société dans une solide stratégie industrielle, non seulement avec Sopra Steria, qui est un de nos partenaires historiques, et avec Kereis, qui donne un nouvel élan financier et humain. Nous sommes très heureux d’avoir contribué à ce succès. "