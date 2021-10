Dans le cadre du développement de ses activités de gestion d’actifs, le groupe Kepler Cheuvreux (le « Groupe Kepler Cheuvreux ») a signé le rachat auprès d’Exane SA, filiale du groupe BNP Paribas, de la société de gestion Ellipsis Asset Management (« Ellipsis AM »), forte de 18 ans d’expérience sur les fonds convertibles et spécialisée sur des gestions de niche à valeur ajoutée. L’opération demeure soumise à l’autorisation préalable de l‘Autorité des Marchés Financiers et devrait être réalisée au cours du quatrième trimestre 2021.

Avec 2,8 milliards d’euros d’actifs sous gestion [1], Ellipsis AM est une société de gestion reconnue sur les obligations convertibles européennes et globales. La société a également développé des expertises de gestion spécialisées dans le crédit, la volatilité et les dérivés listés. Elle propose notamment des services de gestion dédiés, en particulier des mandats optionnels d’overlay en couverture de portefeuilles actions ou des mandats et fonds dédiés en convertibles.

Le Groupe Kepler Cheuvreux, déjà présent dans la gestion d’actifs à travers sa filiale Kepler Cheuvreux Invest spécialisée dans le non coté, notamment sur deux stratégies distinctes, une de Private Equity « Tech Growth & Late-Stage » et une dans les financements de type « Preferred Capital » (Dette Subordonnée, Quasi Capital et Capital) à destination des PME-ETI, souhaite étendre son offre en proposant une gamme de fonds sur actifs cotés. L’acquisition d’Ellipsis AM s’inscrit dans cette stratégie, avec l’ambition de faire de cette société la pierre angulaire du développement du Groupe Kepler Cheuvreux dans le domaine de la gestion d’actifs cotés.

Ellipsis AM pourra s’appuyer sur les forces du Groupe Kepler Cheuvreux, notamment son réseau multi-local avec 13 bureaux en Europe et aux Etats-Unis. Par ailleurs, le Groupe Kepler Cheuvreux et Ellipsis AM sont tous les deux signataires des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI) et l’approche ESG sera au cœur des futurs développements.

« Avec l’acquisition d’Ellipsis AM, Kepler Cheuvreux accélère le développement de ses activités de gestion d’actifs en enrichissant son offre de fonds avec des stratégies complémentaires sur le segment des actifs cotés. » souligne Grégoire Varenne, Président du Directoire de Kepler Cheuvreux.

« Nous sommes ravis d’écrire une nouvelle page de l’histoire d’Ellipsis AM aux côtés du Groupe Kepler Cheuvreux. Ce rapprochement doit permettre de renforcer notre modèle de croissance et nos expertises, notamment sur l’axe ESG. » ajoute Gildas Hita de Nercy, Président du Directoire d’Ellipsis AM.