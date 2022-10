Cette dernière s’organise en trois principaux piliers :

1. L’allocation stratégique : l’équipe d’Economie & Stratégie Cross-Asset est responsable de l’allocation stratégique. Celle-ci produit des analyses quantitatives et techniques ainsi que des scénarios macroéconomiques.

2. Les thématiques d’investissement : en s’appuyant sur l’allocation stratégique, cette équipe a pour objectif d’identifier des thématiques d’investissement différenciantes, performantes et directement investissables, avec un focus particulier sur les approches ESG.

3. La Recherche Actions, Crédit, ESG, Quantitative : l’analyse des sociétés s’appuie sur les 130 analystes du Groupe, couvrant plus de 1 000 actions et émetteurs en Europe. En dehors de l’Europe, Kepler Cheuvreux a conclu des partenariats avec Piper Sandler aux Etats-Unis et Macquarie en Asie-Pacifique afin d’atteindre plus de 3 300 titres couverts.

Ce dispositif a récemment été renforcé avec les arrivées de Philippe FERREIRA, Responsable Adjoint de l’équipe d’Economie & Stratégie Cross-Asset, de Tristan ABET, Spécialiste de l’Investissement Thématique, et d’Adam EL CHEIKH, Spécialiste de l’Investissement ESG.

En complément, un Comité d’Investissement est mis en place afin de revoir systématiquement les stratégies existantes, détecter de nouvelles opportunités et participer à la gestion de 150 supports dynamiques d’investissement.

« Cette nouvelle organisation renforce notre modèle unique, croisant Recherche et ingénierie sur-mesure, et nous permet de mieux servir nos clients sur la mise en place de stratégies gérées activement, pour lesquelles nous sommes un acteur majeur en Europe. » déclare Jean-Pierre ANÉ, Responsable Adjoint de Kepler Cheuvreux Solutions, en charge de l’Ingénierie Financière.

Les thématiques d’investissement représentent une large partie des actifs investis avec Kepler Cheuvreux Solutions. Depuis le début d’année, sur les 3 milliards d’euros de produits élaborés par la ligne métier, plus de la moitié se base directement sur les convictions de la Recherche.