KEON, SWEN Capital Partners et un consortium de fonds d’investissement du groupe Crédit Agricole, dont IDIA Capital Investissement et Crédit Agricole Languedoc Energies Nouvelles (CALEN), signent un partenariat pour investir dans le biométhane en France.

L’opération vise à créer une société commune, TER’GREEN, investissant en fonds propres dans des projets de production et de valorisation de biométhane.

Le groupe KEON, qui détient déjà le leader français de la construction de centrales biogaz Naskeo, accélère son développement en créant TER’GREEN, une société commune d’investissement avec SWEN Capital Partners via le fonds d’investissement SWEN Impact Fund for Transition dédié au secteur du gaz renouvelable, et deux fonds du Crédit Agricole dédiés à la transition énergétique : le fonds CA Transitions d’IDIA Capital Investissement et le fonds infrastructures de CALEN. Ce partenariat industriel et financier permettra de financer le développement et la construction de projets de production et d’injection de biométhane, aux côtés d’acteurs de territoires : agriculteurs, collectivités, industriels…

L’objectif commun est de déployer plus de 10 M€ de fonds propres dans les 5 années à venir pour accélérer la concrétisation de projets représentant plus de 100 M€ de retombées économiques pour les territoires.

A court terme, plusieurs investissements sont prévus dans des unités déjà en service ou en construction, et une quinzaine d’autres projets est d’ores et déjà identifiée, avec un objectif de production annuelle cumulée de 30 millions de m3 de biométhane, soit l’équivalent de la consommation en gaz vert de 15 000 foyers.

Les projets de production de gaz vert sont au cœur de la transition énergétique, écologique et agricole des territoires. Ils permettent à la fois la production d’énergie renouvelable - le biométhane qui est injecté dans les réseaux ou utilisé comme carburant pour la mobilité - la production de digestat, fertilisant aux vertus agronomiques établies, et la création d’emplois non délocalisables en milieu rural.

KEON, SWEN Capital Partners, IDIA Capital Investissement et CALEN s’inscrivent pleinement dans la dynamique du secteur et s’appuient dans ce partenariat sur leurs compétences respectives : le savoir-faire industriel de Naskeo, allié à l’expertise financière et sectorielle de SWEN Capital Partners, IDIA Capital Investissement et CALEN.

Philippe Spannagel, DG de KEON précise que « cet investissement permettra au groupe, qui intervient déjà comme exploitant et mainteneur de centrales via sa filiale Sycomore, de faciliter l’émergence de nouvelles unités en renforçant l’accompagnement des porteurs de projets et en s’engageant à leurs côtés en tant qu’investisseur industriel pour sécuriser l’exploitation sur le long-terme ».

Pour Olivier Aubert, Managing Director chez SWEN Capital Partners : « ce partenariat s’inscrit pleinement dans la stratégie du fonds SWEN Impact Fund for Transition dont le premier closing est intervenu en juillet dernier à hauteur de 62M€, puisqu’il permet de faire émerger des projets de production de gaz renouvelable présentant un fort impact environnemental et créateur de valeur pour les territoires, en partenariat étroit avec le monde agricole ».

Pour Maud Minoustchin et Jérôme Lavinaud, d’IDIA Capital Investissement et CALEN (groupe Crédit Agricole), « le groupe Crédit Agricole accompagne l’essor de la filière biométhane depuis ses origines. Cet investissement illustre la volonté du groupe Crédit Agricole et de ses sociétés d’investissement d’accompagner la transition énergétique des territoires tout en renforçant son soutien aux projets agricoles de méthanisation ».

Les partenaires ont été conseillés par le cabinet FINERGREEN, spécialiste en transactions dans le secteur des énergies renouvelables et qui est intervenu sur la structuration de l’opération. Damien Ricordeau, Président de Finergreen, salue « un partenariat financier ambitieux au service d’une filière d’avenir que Finergreen est fier de soutenir depuis le début ».