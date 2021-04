Keith Ney a débuté sa carrière aux États-Unis avant de rejoindre Carmignac en 2005 où il a notamment été responsable Crédit de 2011 à 2015. Jusqu’à la fin de l’année 2020 et pendant 8 ans, Keith Ney a géré avec succès Carmignac Sécurité, l’un des plus importants fonds de Carmignac, dont l’encours s’élève à près de 10 milliards d’euros.

Keith Ney co-gère, depuis sa création il y a trois ans, Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, un fonds d’allocation flexible socialement responsable, combinant actions et obligations et noté 5 étoiles par Morningstar. Ce fonds, dont l’univers d’investissement est centré sur l’Europe, déploie une philosophie d’investissement indépendante d’un indicateur de référence, commune aux trois fonds de la gamme Patrimoine. Aux côtés de Mark Denham, responsable des actions européennes, Keith Ney est responsable de la poche obligataire mais également de la gestion des risques et de la construction de portefeuille du fonds sur les deux classes d’actifs.

Rose Ouahba, responsable de l’équipe obligataire et David Older, responsable de l’équipe actions déclarent : « Keith est un gérant de très grande qualité et un contributeur permanent à la réflexion stratégique et à l’approche collaborative qui font la force de notre équipe de gestion. Son arrivée à nos côtés nous permet de consolider les synergies au sein de la gamme Patrimoine, tant sur les marchés mondiaux qu’européens. Cette évolution répond ainsi à notre volonté de proposer à nos clients le meilleur de la flexibilité, de la construction de portefeuille et de la gestion des risques, des attributs indissociables de la gamme Patrimoine. Nous avons tous les trois à cœur d’accompagner l’élan de notre fonds amiral, Carmignac Patrimoine, une solution qui a démontré, depuis plus de 30 ans, sa pertinence au service des épargnants de long terme. »

Aux côtés d’Edouard Carmignac, de Frédéric Leroux, de Didier Saint-Georges, de Rose Ouahba et de David Older, Keith Ney intègre également le Comité Stratégique d’Investissement, chargé de soutenir les gérants en forgeant des convictions de marché s’appuyant sur la recherche macroéconomique et microéconomique sur toutes les classes d’actifs. Keith Ney reste co-gérant de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe.