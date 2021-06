A l’issue de la transaction, Keensight prendra la suite d’Equistone PE en tant qu’actionnaire majoritaire aux côtés de FEF, le partenariat de co-investissement entre Mubadala et Bpifrance, et de l’équipe de direction présidée par Patrice Bélie.

Adista, spécialiste des services informatiques et télécoms, accompagne la digitalisation d’une clientèle diversifiée, composée d’acteurs privés (PME, ETI et grandes entreprises) et publics (hôpitaux et collectivités territoriales), avec une palette de services complets. Adista propose notamment des offres de Cloud privé ou public, des services managés, des solutions télécoms fixes et mobiles intégrées à ses réseaux d’interconnexion comme aux services de téléphonie et de collaboration, l’expertise de son pôle cybersécurité, et la capacité à développer des projets applicatifs ou web. Adista possède ses propres datacenters, répartis sur le territoire français.

Fort de plus de 720 collaborateurs et d’un réseau de 35 agences réparties sur l’ensemble du territoire français, Adista figure parmi les leaders incontestables du marché des opérateurs cloud et connectivité B2B. En intégrant les acquisitions de Fingerprint Technologies en juillet 2020 et de Waycom en février 2021, Adista a réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 153 millions d’euros sur la période de 12 mois finissant au 31/12/2020 et vise d’atteindre les 300 millions d’euros en 2025.

Keensight Capital a pour objectif d’accompagner les équipes d’Adista dirigées par Patrice Bélie dans la réalisation de cette ambition. Avec cet investissement majoritaire, Keensight Capital entend accélérer la croissance organique d’Adista – sur le marché porteur de la digitalisation des entreprises – tout en soutenant la stratégie de développement de son offre « one-stop shop » via croissance externe et intégration de compétences et de solutions élargies.

Les actionnaires minoritaires historiques (GEI et ILP) s’inscrivent également dans ce nouveau projet, ainsi que les fondateurs de l’entreprise, Gilles et Pascal Caumont, toujours présents au Comité de Surveillance de l’entreprise. Keensight Capital a également invité certains de ses LPs, parmi lesquels FEF, le partenariat de co-investissement entre Mubadala et Bpifrance, à participer à l’opération.

Patrice Bélie, Président d’Adista, déclare : « Nous nous réjouissons de l’arrivée de Keensight Capital en tant qu’actionnaire majoritaire et partenaire des prochaines étapes du développement d’Adista. Ce passage de flambeau s’inscrit dans une dynamique évidente pour l’entreprise, qui a doublé son chiffre d’affaires depuis 2016 et qui a l’ambition d’en faire autant d’ici 2025. Au nom des équipes d’Adista, nous tenons à remercier Equistone pour ce que nous avons accompli ensemble au cours des années passées et à accueillir chaleureusement Keensight Capital pour écrire les prochaines pages de l’histoire du groupe Adista. »

Stanislas de Tinguy, Partner chez Keensight Capital, commente : « Nous sommes heureux d’accompagner Patrice Bélie et son équipe dans la prochaine étape de la formidable histoire de croissance qu’est Adista. Adista dispose d’un modèle de croissance solide sur le marché porteur de la digitalisation des entreprises. Grâce à sa vision sur-mesure des attentes clients et à son management talentueux, nous sommes convaincus des perspectives que nous ouvrirons ensemble. »

Philippe Crochet, Managing Partner chez Keensight Capital, ajoute : « Compte tenu de notre expertise sectorielle Tech et de notre repérage pro-actif des sociétés européennes, nous avions identifié Adista depuis plusieurs années et avons pu tisser un lien fort avec Patrice et ses équipes, ce qui nous a permis de mener à bien cette opération et de nous projeter dans l’avenir d’Adista. »

Julie Lorin, Partner chez Equistone : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné depuis 2016 la belle histoire de croissance d’Adista et d’avoir pleinement joué notre rôle de partenaire stratégique auprès de ses fondateurs dans la transformation de l’entreprise avec une gouvernance adaptée à ses ambitions. » « Sous le leadership de Patrice Bélie, l’équipe de direction renouvelée a accompli un travail remarquable, permettant au Groupe d’être un acteur majeur de la consolidation du secteur. Nous sommes convaincus qu’Adista est idéalement positionné pour continuer à consolider son leadership en tant que premier opérateur alternatif B2B français. » conclut Thierry Lardinois, Partner chez Equistone.