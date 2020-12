Kayentis, fournisseur mondial de solutions eCOA (electronic Clinical Outcome Assessment) pour les essais cliniques, annonce aujourd’hui que la société a levé 7 millions d’euros en capital-développement. Extens et LBO France, investisseurs historiques de Kayentis, ont mené ce tour de table, renouvelant ainsi leur confiance dans les perspectives de la société et dans sa capacité à répondre aux nouvelles attentes en matière de digitalisation des essais cliniques. A cette occasion, Bpifrance entre également au capital de Kayentis.

Kayentis est une société active sur le marché mondial des solutions eCOA, qui devrait représenter 2,6 milliards de dollars (2,1Md€) d’ici 2027. La croissance du marché de l’eCOA - méthode de collecte électronique de données de patients lors des essais cliniques - est liée à celle de l’industrie des essais cliniques.

Dans ce secteur très réglementé, la plateforme digitale fiable, simple et efficace de Kayentis, alliée à son expertise, permettent aux sociétés pharmaceutiques et de biotechnologies d’alléger les contraintes matérielles et logistiques que rencontrent les sites d’investigation et les patients lors des essais cliniques. Cela permet d’améliorer les taux de rétention, d’augmenter la qualité des données d’étude, tout en répondant aux exigences réglementaires. En cette année marquée par la crise de la Covid-19, l’entreprise a apporté un soutien particulier aux sociétés pharmaceutiques et de biotechnologies, aux sites d’investigation et aux patients pour les aider à réduire les perturbations engendrées sur leurs essais cliniques.

La société a connu une croissance très rapide avec un CAGR de plus de 40% sur la période 2017-2020, dans un secteur qui devrait augmenter à un CAGR de 15,3% au cours de la période de 2017 à 2025.

« Ce nouveau financement prouve la confiance de nos actionnaires dans notre potentiel. Cela démontre qu’ils croient en notre capacité à satisfaire pleinement la demande du secteur, en attente de données digitales fiables, et en notre expertise sur le marché en croissance des essais cliniques », déclare Guillaume Juge, PDG de Kayentis. « Notre feuille de route prévoit de fournir plus d’innovation et de capacité opérationnelle pour soutenir le développement des essais virtuels, décentralisés et à distance, dans lesquels les technologies digitales destinées aux patients jouent un rôle de plus en plus important. Ce sont des axes essentiels pour aider nos clients à mettre leurs thérapies sur le marché. »

Ce nouveau financement permettra à Kayentis de se développer au-delà de l’eCOA en offrant plus d’options pour améliorer l’expérience patient et soutenir la digitalisation des essais cliniques :

Accélérer les activités de R&D - Kayentis va enrichir sa nouvelle plateforme eCOA (Clin’form3) avec des fonctionnalités et des services additionnels pour soutenir les essais cliniques post-Covid-19 décentralisés

Renforcer la feuille de route de Kayentis pour améliorer l’expérience des patients et des sites d’investigation lors des essais cliniques (permettre les télé-visites, le eConsentement et l’intégration de dispositifs externes, y compris les wearables)

Intensifier le développement aux Etats-Unis, en renforçant dans un premier temps l’équipe basée à Boston, puis en augmentant la présence de Kayentis en Amérique du Nord

Franck Noiret, Managing Director de LBO France, commente : « Nous sommes ravis de mener ce tour de table et de réinvestir dans Kayentis par le biais de notre fonds SISA pour la santé digitale. La société a démontré sa capacité à se développer rapidement depuis notre investissement initial en 2016 et cette nouvelle injection de capital permettra à Kayentis d’accélérer ses développements technologiques et d’accroître sa présence sur le marché américain. Dirigée par une solide équipe de direction, Kayentis va jouer un rôle de premier plan dans les essais cliniques décentralisés et hybrides. »

Cédric Berger, Associé chez Extens, assure que : « Depuis 2015, toute l’équipe est très heureuse de soutenir Kayentis dans ses ambitieux projets de développement et de constater autant de succès. Nous réinvestissons aujourd’hui pour placer l’entreprise en haut de l’échiquier mondial, en particulier au travers d’une offre produits étayée et d’une conquête commerciale renforcée sur les continents asiatique et américain. Nous réaffirmons aussi notre pleine confiance en ses dirigeants et en leur capacité à exécuter la bonne stratégie. »

« Nous sommes heureux d’accompagner cette opération, qui a pour objectif d’accélérer la croissance de Kayentis et de renforcer ses positions à l’international, afin de lui permettre de devenir rapidement un des acteurs de référence du marché de l’eCOA », déclare Benoit Zilber, chargé d’investissement senior chez Bpifrance.

Conseil juridique de Kayentis : Chammas & Marcheteau, Paris, France.