Seulement 10 mois après sa première levée de fonds de 22 millions d’euros, cette nouvelle opération va permettre à Karmen d’accélérer sur un marché du financement des entreprises remodelé. A l’origine spécialisée dans le Revenue Based Financing pour les entreprises à revenus récurrents, Karmen étend désormais son offre à toutes les TPE/PME digitales, pour mieux répondre à leur quête de financement dans un contexte macro économique en pleine mutation.

Fondée en 2021, Karmen commercialise une offre de financement instantané pour les PME digitales. Les financements proposés sont non dilutifs et indexés au chiffre d’affaires de l’entreprise. Par le biais de sa plateforme digitale plug and-play, la fintech permet aux entreprises de partager, en toute sécurité, et en quelques minutes, leurs données provenant de leur suite d’outils : facturation, comptables et bancaires, pour évaluer le risque crédit et déterminer si l’acteur est éligible au financement ou non. En fonction du produit proposé (Grow, Runway, Invoice), une entreprise peut obtenir un financement 100% non dilutif, allant de 10 000 euros à 5 millions d’euros, et ce sous 48h.

La fintech créée par Gabriel Thierry, Baptiste Wiel et Sébastien Lubineau, n’a cessé de se développer cette dernière année. Alors que les licenciements se multiplient dans l’écosystème tech, Karmen continue de recruter, et compte désormais plus de 20 collaborateurs. En presque 1 an, ce sont plus de 60 entreprises qui ont été accompagnées par la fintech. Avec cette ligne de crédit supplémentaire de 50 millions d’euros, Karmen dispose des offres les plus compétitives du marché français, proposant ses financements à un coût imbattable, surtout lorsque du côté des banques, les coûts du crédit ne font qu’augmenter. Cette nouvelle ligne de crédit réaffirme l’ambition de la fintech, lui conférant une capacité de déploiement annuelle de 150 millions d’euros sur tout le territoire français.

Karmen a été le premier acteur à s’adosser à un établissement financier institutionnel, en l’occurrence Fasanara Capital. Cette confiance renouvelée moins d’un an après leur première collaboration, vient renforcer l’engagement mutuel entre les deux acteurs. « L’accès aux financement se complique pour les PMEs, dans un environnement macroéconomique toujours plus difficile. Nous sommes fiers de soutenir Karmen, notre premier investissement en France, dans leur mission de démocratiser l’accès au capital instantané pour les PMEs françaises. », exalte Daniele Guerini, Partner de Fasanara Capital.

« Avec la hausse de l’inflation, la volatilité des matières premières et la fin des politiques de taux d’intérêt bas, le paradigme du marché du financement des TPE/PMEs est en pleine mutation. Dans ce contexte, les solutions alternatives, axées sur la technologie et la rapidité d’octroi des financements, ont le vent en poupe et prennent le pas sur les offres de crédit traditionnelles », commente Gabriel Thierry, CEO et co-fondateur de Karmen. Karmen a su s’adapter au changement de paradigme macroéconomique en étendant notamment son offre à toutes les TPE/PMEs pour que chacune puisse recevoir un financement qui réponde exactement à ses besoins de croissance : financement de trésorerie, besoin en fonds de roulement, budgets acquisition client et marketing ou encore achats de stocks. La fintech, qui continue de militer pour un financement moderne répondant pragmatiquement aux attentes des nouvelles générations de dirigeants (du financement non-dilutif, 100% digitalisé, disponible en 48 heures), n’entend pas s’arrêter là.

D’autres annonces viendront bientôt illustrer l’ambition de Karmen d’accompagner des milliers de PME digitales sur leurs problématiques de trésorerie et de financement , à horizon 2025.