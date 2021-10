Au fil des années, Karine a également développé de multiples compétences dans l’industrie cosmétique, du développement de produits à la gestion d’entités (BU) et au développement commercial. En 2013, elle a mis en place une organisation d’open-innovation au sein de L’Oréal, prémices à sa future casquette de Business Angel.

Sa passion pour la technologie, l’innovation et le business alliée à un fort intérêt pour les sociétés françaises et leur impact positif l’ont amenée à poursuivre une carrière d’investisseuse en 2017, et notamment en s’associant à la créatrice de Marbella Paris, une marque de bijoux fabriqués en France utilisant une technologie de pointe.

Karine est diplômée de l’Ecole Physique-Chimie de Paris et CEDEP/INSEAD. Elle est un membre actif d’un groupe de Business Angels français.