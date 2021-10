Robeco annonce la nomination de Karin van Baardwijk au poste de Chief Executive Officer (CEO) à compter du 1er janvier 2022.

Karin van Baardwijk, actuellement directrice générale) adjointe (Deputy CEO) et directrice de l’exploitation (COO) chez Robeco, succédera à Gilbert Van Hassel qui occupe le poste de directeur général de Robeco depuis septembre 2016.

Karin a rejoint Robeco en 2006 et a occupé différents postes allant de responsable de la gestion des risques opérationnels à directeur de l’information. Faisant partie du comité exécutif de Robeco depuis 2015, Karin a joué un rôle important dans le développement de la stratégie d’entreprise de Robeco pour 2021-2025 et a mené avec succès plusieurs phases de transitions.

Gilbert Van Hassel restera au poste de CEO jusqu’au 31 décembre 2021 afin d’assurer une transition en douceur, après quoi il retournera aux États-Unis où il assumera un rôle de premier plan pour le groupe ORIX, basé à New York.

Karin van Baardwijk : "C’est un honneur d’être nommée CEO de Robeco. Je suis très enthousiaste à l’idée de diriger Robeco et fière de contribuer à sa longue histoire, qui remonte à 90 ans, au service de ses clients. Le développement durable est au cœur de tout ce que nous faisons et de ce que je défends personnellement. Je suis impatiente de continuer à piloter l’agenda stratégique 2021-2025 de Robeco, de profiter de la dynamique que nous avons et d’accélérer la croissance dans tous nos points forts."

Maarten Slendebroek, président du conseil de surveillance de Robeco : "Karin a fait preuve d’un leadership et de compétences de gestion solides et inclusives dans son rôle actuel de Chief Operating Officer (COO) et de CEO adjoint. Ses points forts dans les domaines des opérations, de la technologie, de la durabilité et de l’établissement de relations, ainsi que sa vaste expérience au sein de Robeco, lui permettront sans aucun doute d’être une CEO efficace et respectée. Au nom du conseil de surveillance, nous remercions Gilbert d’avoir posé des fondations solides, d’avoir accéléré la croissance de Robeco au niveau mondial et d’avoir guidé Robeco vers des positions mondiales de premier plan dans les domaines de l’investissement durable, quantititif, crédit, thématiques et des actions des marchés mondiaux et émergents. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses nouvelles fonctions au sein du groupe ORIX."

Gilbert Van Hassel : "Je suis très reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de diriger une organisation aussi incroyablement compétente, avec autant de personnes brillantes et talentueuses. La situation de Robeco est excellente et avec Karin, j’ai la plus grande confiance dans le fait que Robeco et ses clients sont entre de bonnes mains. Le fait de pouvoir pourvoir ce poste en puisant dans nos propres rangs souligne la force de notre entreprise. Je suis ravi du poste que le groupe ORIX m’a offert pour partager mon expérience et continuer à développer ses activités mondiales. Je me réjouis également de retrouver ma famille."