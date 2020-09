Karien van Gennip, CEO d’ING en France, quitte ses fonctions au 1er octobre 2020 après 12 ans passés au sein du groupe ING.

Après avoir rejoint ING en 2008 en tant que Directrice des Affaires Publiques et Gouvernementales du Groupe, Karien prend la tête en 2010 de l’activité Private Banking & Investments d’ING aux Pays-Bas, qu’elle transforme en une banque privée à forte croissance et récompensée de nombreux prix.

Nommée CEO d’ING en France en octobre 2015, Karien mène un plan de transformation ambitieux, relançant la banque de détail en diversifiant les sources de revenus, positionnant ING comme une banque de premier plan en matière de finance durable et renforçant significativement l’engagement des collaborateurs. Elle supervise également le passage de la banque en mode agile et améliore la visibilité externe d’ING en mettant en valeur la culture de l’entreprise et, plus récemment, le rôle actif de la banque dans la définition du futur du travail.

« C’est avec beaucoup d’émotion que je quitte mes fonctions après 5 années incroyables chez ING en France. Les défis que nous avons relevés sont nombreux, dans un environnement en évolution constante et de plus en plus compétitif. Je suis très fière des équipes et de tout ce que nous avons accompli ensemble, pour la banque en ligne et pour la banque de financement et d’investissement. Je suis également honorée d’avoir porté haut les valeurs de durabilité, de diversité et d’inclusion, d’innovation et de responsabilité sociale et environnementale qui sont au cœur de l’ADN d’ING et que je continuerai à défendre sans relâche. » a-t-elle commenté.

Karien van Gennip devient à compter du 1er novembre CEO de VGZ, l’une des principales compagnies d’assurance-santé des Pays-Bas.

Pour assurer une transition fluide, Anne-Sophie Castelnau, directrice de la banque de financement de d’investissement en France depuis juin 2017, est nommée CEO ad interim d’ING en France au 1er octobre.