La société parisienne édite un logiciel pour optimiser les opérations de transport des logisticiens afin de les aider à réduire leurs coûts et améliorer leur impact environnemental.

Avec cette Série A, Kardinal ambitionne de devenir le leader européen de l’intelligence logistique. Pour cela, l’entreprise va se déployer sur de nouvelles géographies européennes, notamment en Allemagne, qui représente 25% des parts du marché de la logistique du continent. Pour soutenir sa croissance, Kardinal prévoit de doubler ses effectifs et de recruter 25 personnes d’ici la fin 2022, principalement des profils ingénieurs, commerciaux et customer success.

Kardinal a été créé par Jonathan Bouaziz, Hugo Farizon et Cédric Hervet, deux entrepreneurs et un doctorant en mathématiques portés par la vision commune d’une logistique plus performante et plus durable. L’entreprise avait réalisé un premier tour de 2 millions d’euros en 2019 pour développer son logiciel SaaS.

En 2021, l’entreprise a réalisé une croissance de 500% en signant quelques grands noms de la logistique tels que DPD Group, le groupe Sterne, le groupe Mauffrey, Eurofins et Séché Environnement. À la clé pour les clients de Kardinal, des gains opérationnels majeurs d’en moyenne 30% de réduction des coûts opérationnels, et autant en termes d’émissions de CO2. Un impact d’ailleurs reconnu par la labellisation GreenTech du Ministère de la Transition écologique et solidaire obtenue par la société dès 2016.

Grâce à 5 ans de R&D menés par une équipe de 4 doctorants en mathématiques, Kardinal dispose d’algorithmes propriétaires dont le fonctionnement en continu s’adapte parfaitement aux nouveaux enjeux d’instantanéité du marché de la logistique.

Pour Jonathan Bouaziz, CEO de Kardinal, “Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer et de continuer à renforcer notre avantage concurrentiel. Nous avons prouvé notre valeur ajoutée sur le marché Français en collaborant avec des grands noms de la logistique. La prochaine étape est de consolider notre stratégie go-to-market en Europe, notamment grâce au recrutement de personnes clés. Notre ambition à court terme est de devenir le leader de l’optimisation de la logistique en Europe afin d’être en mesure de s’attaquer au marché US.”

En effet, depuis l’arrivée d’Amazon sur le marché, les sociétés opérant le dernier kilomètre ont subi une forte pression pour se digitaliser dans un contexte où les volumes de livraisons explosent, où les contraintes sont de plus en plus fortes, les exigences clientes croissantes et l’impact environnemental au cœur des préoccupations. Au rythme où vont les choses, les volumes du dernier kilomètre auront augmenté de 78% d’ici à 2030, ce qui équivaut à 6 millions de tonnes de CO2 en plus dans l’atmosphère. Kardinal apporte la technologie manquante pour opérer des organisations entièrement nouvelles, plus réactives, durables et performantes.

Pour Sarah Benhamou, directrice de BGV : "Kardinal correspond parfaitement à la vision Enterprise 4.0 de BGV : IA, logiciel d’entreprise spécialisé dans le secteur de la logistique, automatisation intelligente, retour sur investissement clair pour l’entreprise. Depuis plusieurs mois, nous nous intéressons de près à la logistique, un secteur en pleine mutation avec l’essor des ventes en ligne. L’optimisation de la logistique est nécessaire mais de nombreuses entreprises de livraison ont été déçues par les précédentes optimisations de tournées qu’elles ont essayées. La décision d’investir dans Kardinal était évidente une fois que nous avons compris la formule secrète de la startup, un langage mathématique propriétaire capable de résoudre les spécificités de chaque client en utilisant les mêmes algorithmes, et en temps réel. Nous avons été impressionnés par l’équipe, qui est très compétente sur le plan technique, avec de solides connaissances en ingénierie, en IA et en machine learning, ainsi qu’une expertise dans le secteur de la logistique. Nous sommes très heureux et fiers de soutenir toute l’équipe de Kardinal dans son développement, et en particulier à l’échelle internationale puisque BGV est bien implanté à travers le monde."