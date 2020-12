Cette acquisition permet à Kardham d’accélérer sa présence dans le digital en complétant l’offre de services de sa filiale Kardham Digital en workplace management. Kardham Digital renforce ainsi son positionnement unique de première ESN entièrement dédiée à la digitalisation des environnements de travail.

Avec le rachat de la branche Building de ViaDirect, Kardham Digital propose aux entreprises des solutions pour gérer en temps réel leurs espaces de travail. Celles-ci combinent la collecte de données par l’intermédiaire d’objets connectés, le traitement de ces données par des règles d’usage et leur diffusion sur des écrans, smartphones et autres agendas.

Devenues incontournables au regard de la crise sanitaire actuelle, ces solutions sont utilisées pour gérer la distanciation physique et le nettoyage, fournir des statistiques d’occupation, informer les collaborateurs de façon fiable et sans contact, alerter sur les seuils d’occupation en temps réel et anticiper les présences dans les bureaux.

Les collaborateurs peuvent ainsi connaître et partager l’utilisation des espaces de travail afin d’améliorer leur parcours utilisateur au sein dans l’entreprise. Les gestionnaires immobiliers peuvent quant à eux traiter des données pertinentes d’usage et d’occupation pour optimiser la performance de leurs environnements de travail. En conclusion, Kardham Digital se dote d’un outil puissant pour la gestion prévisionnelle des espaces tertiaires.

Cette expertise métier de workplace management complète l’offre de Kardham Digital qui opère déjà sur :

l’audiovisuel IT (aménagement des espaces de travail) : équipements d’affichage et projection de contenus.

les applications digitales (développement de logiciels et production de plateformes IT) : applis mobiles, affichages dynamiques, digital meetings platforms, web services, web TV, etc.

les services managés (gestion du bon fonctionnement des installations IT et digitales) : maintenance et exploitation, délégation de personnel, outsourcing.

Pour rappel, Kardham a affirmé en 2019 son déploiement dans les métiers du digital avec la création de Kardham Digital, conçue pour assurer la qualification, l’ingénierie, la production et l’exploitation de solutions présentes sur les trois piliers de la chaîne de valeur du smart building : simplification du parcours de l’utilisateur, optimisation de l’efficacité opérationnelle et pilotage cyber-sécuritaire du bâtiment.

« Depuis toujours, Kardham a pour vocation de proposer une offre de services intégrée en matière de conception et de réalisation d’environnements de travail. Les mutations des modes de travail laissent une place prépondérante au digital, de la même manière que le digital apporte des solutions pour relever les enjeux de ces espaces, que ce soit en termes d’information, de communication ou d’optimisation de ressources. En accueillant ViaDirect Building, on s’inscrit pleinement dans notre stratégie d’approche globale tournée vers l’évolution des usages », Jean-François Couëc, Président du Groupe Kardham.

« Nous sommes heureux de rejoindre les équipes de Kardham Digital. La vocation du Groupe Kardham à adresser l’ensemble de la chaîne de valeur de l’immobilier professionnel ainsi que sa force de frappe commerciale sont une formidable opportunité de faire rayonner le sujet du digital workplace management dans les entreprises et d’accompagner un nombre toujours plus grand d’organisations sur ces enjeux », Jérôme Hérard, Directeur de ViaDirect Building.

« La gestion de l’espace de travail par le digital est essentielle pour améliorer et fluidifier le parcours et l’expérience utilisateur au sein de l’entreprise. On mesure également tout l’intérêt qu’apportent des outils permettant de connaître l’usage et l’occupation de ses bureaux en temps réel. En embarquant cette nouvelle dimension dans son champ de compétences, Kardham Digital peut désormais proposer des réponses complètes et sur-mesure d’aménagement digital d’un bâtiment. Des réponses qui contribuent à asseoir toujours plus notre ambition de devenir un opérateur-clé du smart building », Pascal Zératès, Directeur Général de Kardham Digital.