KEEN EYE, société qui conçoit, développe et commercialise des solutions de machine learning pour la recherche et le secteur biomédical, annonce avoir finalisé une levée de 6 M€ menée par CM-CIC Innovation et avec le Fonds d’Amorçage Quadrivium 1, géré par Seventure Partners, son partenaire historique. Cet investissement a été réalisé dans la lignée du plan de développement de la société, portant à 7,5 M€ le financement depuis sa création.

Ces fonds vont permettre le déploiement commercial international de la plateforme collaborative d’aide à l’analyse et l’interprétation d’images biomédicales de KEEN EYE, qui s’inscrit dans un marché en pleine croissance, dynamisé notamment par les progrès récents faits en matière de machine learning. La technologie phare de KEEN EYE offre la possibilité d’identifier des signaux visuels difficiles à déceler par les experts, éléments qui toutefois présentent une valeur prédictive déterminante pour qualifier les effets d’une maladie, d’une thérapie, ou valider le design de biomarqueurs.

Pour Sylvain Berlemont, Président fondateur de KEEN EYE, « Nous sommes ravis d’avoir levé ces fonds auprès d’investisseurs spécialistes de la santé. Nous allons pouvoir commercialiser notre plateforme collaborative en Europe et aux Etats-Unis dans les meilleures conditions et démontrer pleinement son potentiel dans les laboratoires ».

Karine Lignel, Présidente de CM-CIC Innovation commente : « C’est une belle opportunité pour nous d’accompagner KEEN EYE qui jouera un rôle majeur dans la médecine de précision personnalisée grâce notamment à sa technologie de rupture. L’imagerie biomédicale devra, dans le futur, résoudre des problématiques complexes, en analysant, interprétant des volumes de données pléthoriques, pour lesquelles les outils d’analyse existants sont obsolètes. KEEN EYE doit ainsi permettre un gain d’efficacité et de sensibilité ».

Philippe Tramoy, Directeur de participations du Fonds d’Amorçage Quadrivium 1 de Seventure Partners, déclare « Nous sommes très heureux de renforcer notre participation dans le capital de KEEN EYE, dont la technologie très innovante s’inscrit dans la révolution en marche de la « digital pathology ». La plate-forme collaborative de KEEN EYE permet de générer des organisations de travail vertueuses et des business models inédits, créateurs de valeur pour ses utilisateurs ».