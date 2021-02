En tant que gestionnaire d’actifs possédant une longue et prestigieuse tradition en matière d’investissement durable, Jupiter reconnaît la nécessité de participer activement à la réalisation de cette transition en apportant sa pierre à l’édifice face à cet enjeu majeur qui marque notre époque. D’ici la fin de l’année, la société va définir une feuille de route détaillée comprenant des étapes importantes et des objectifs en vue de l’atteinte de cette ambition au niveau de l’ensemble de sa gamme d’investissements de 61,4 milliards d’euros [1], dont notamment des objectifs intermédiaires pour 2030.

Dans le même temps, Jupiter aligne sa stratégie, ses objectifs et ses principes sur le Pacte mondial des Nations Unies [2]. Toutes nos décisions d’investissement et toutes nos initiatives d’engagement seront dorénavant guidées par les principes du Pacte et toutes les entreprises en portefeuille se devront d’en respecter les dix principes en s’engageant à assumer des responsabilités fondamentales dans les domaines des droits humains, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption.

Jupiter a également le plaisir de devenir membre de la Good Work Coalition [3]. Dans le cadre de son activité phare de gestion d’actions britanniques, la société va encourager toutes les entreprises dans lesquelles elle est investie à verser un salaire permettant de vivre décemment à leurs employés et œuvrer pour obtenir de meilleures conditions de travail et réduire les inégalités sur le lieu de travail, en partenariat avec ShareAction et d’autres membres de la Coalition. Cette décision s’inscrit dans le droit-fil des responsabilités de Jupiter en sa qualité d’entreprise britannique, ainsi que de son approche en matière d’actionnariat actif et de gouvernance et de son influence sur son marché national en tant que société de gestion d’actifs. De façon à démontrer cet engagement, Jupiter sera également accréditée en tant que Living Wage Employer.

A l’échelle de l’entreprise, Jupiter a déjà accompli des progrès significatifs dans la planification de l’atteinte de son objectif de zéro émissions nettes. Dans le cadre de ce plan, Jupiter annonce son partenariat avec Forest Carbon [4], un programme à but non lucratif qui propose des projets de capture du carbone forestier au Royaume-Uni. En investissant dans la création de forêts outre-Manche, l’entreprise ne se contente pas d’éliminer des émissions de carbone, mais facilite également la lutte contre les inondations, la création d’habitats, l’emploi, l’accès du public et l’assainissement de l’air, ce qui profite à l’ensemble de la société, conformément à sa mission d’entreprise. En outre, au cours de l’année, Jupiter va améliorer encore un peu plus sa communication sur les émissions totales relevant des champs d’application 1, 2 et 3 produites par ses activités et fixer des objectifs d’émissions opérationnelles conformes à son objectif de neutralité carbone.

Commentant ces initiatives, Andrew Formica, directeur général de Jupiter, a déclaré : « Les multiples annonces d’aujourd’hui se situent dans le prolongement de la position de Jupiter en tant que défenseur de longue date de l’investissement durable et responsable. Chez Jupiter, nous sommes convaincus que l’avenir est mieux préservé par des entreprises durables ayant de solides atouts environnementaux et qu’il est impératif que nous travaillions ensemble en tant qu’entreprise, industrie et société pour lutter contre le changement climatique. Je suis enchanté des progrès réalisés par Jupiter en ce sens, tant au niveau des investissements que de l’entreprise.

En tant que gestionnaire actif et de conviction de l’argent de nos clients, nous avons la responsabilité et la possibilité de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour favoriser le changement en collaborant avec et en influant sur les entreprises dans lesquelles nous investissons en vue d’adopter des activités plus durables. La transition vers la neutralité carbone est impérative, mais améliorer les normes sociétales et de gouvernance au sens plus large est également crucial. Parallèlement aux engagements en faveur de zéro émissions nettes, des initiatives visant à s’aligner sur les enjeux plus larges de la durabilité, comme les principes du Pacte mondial des Nations Unies et la Good Work Coalition, se traduiront par des effets positifs à long terme pour toutes les parties prenantes ».

Le mois dernier, Jupiter a annoncé plusieurs nominations à des postes importants au sein de son département durabilité, renforçant ainsi son engagement envers cette gamme stratégiquement importante qui offre aux clients un éventail d’options d’investissement différenciées avec un objectif commun : générer des performances attractives grâce à des investissements durables à long terme.