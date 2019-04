Jupiter AM annonce la nomination de Mark Heslop en tant que gérant actions européennes et spécialiste des small caps. Le recrutement de Mark élargit et renforce à la fois la capacité de Jupiter dans le domaine des actions européennes, qui totalise 11 milliards d’euros [1] sous gestion pour le compte de nombreux clients.

Sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires, Jupiter prévoit de lancer un fonds dédié aux small caps européennes au quatrième trimestre de 2019, suite à l’arrivée de Mark, qui devrait avoir lieu en septembre.

Mark travaillait précédemment chez Columbia Threadneedle, où il a généré d’excellentes performances de premier quartile pour les investisseurs sur les small caps européennes pendant près de 10 ans, après avoir pris la direction de son premier fonds en septembre 2009 [2]. Pour saluer cette réussite, Mark a récemment été admis au "Hall of Fame" 2019 du FE Alpha, reflétant à la fois la durée et la constance des performances qu’il a fournies dans différentes conditions de marché. Mark gère actuellement plus de 3,1 milliards d’euros dans le cadre de sa stratégie small caps européennes [3] et a élargi sa couverture des small caps aux actions internationales depuis 2012, gérant 596,4 millions d’euros pour la stratégie Threadneedle Global Smaller Companies.

Stephen Pearson, le CIO chez Jupiter, déclare : "Nous sommes ravis d’avoir recruté quelqu’un du calibre de Mark pour Jupiter AM. Fort d’une longue expérience dans ce secteur de spécialiste, son expertise renforcera encore notre capacité de gestion en actions européennes et permettra d’élargir notre gamme de produits dans cette importante classe d’actifs. L’investissement dans les small caps est un choix évident pour Jupiter AM en tant que société de gestion active de stock-picking avec une approche bottom-up, et le recrutement de Mark complète notre offre actuelle sur les small caps du Royaume-Uni et des États-Unis. J’ai hâte qu’il nous rejoigne en septembre afin de mettre en place notre nouvelle stratégie. "