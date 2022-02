Jupiter annonce le lancement du fonds Jupiter Dynamic Bond ESG (SICAV), une version sur mesure de son fonds phare Jupiter Dynamic Bond (SICAV), axée sur le développement durable. Le nouveau fonds promouvra activement les caractéristiques environnementales et sociales et sera classé article 8 en vertu du Règlement « Sustainable Finance Disclosure Regulation » de l’Union Européenne.

Comme son homologue Jupiter Dynamic Bond (9,96 milliards d’euros), Jupiter Dynamic Bond ESG sera dirigé par l‘équipe de gestion spécialisée en obligataire : Ariel Bezalel, responsable de la stratégie Fixed Income, et Harry Richards, gérant de fonds Fixed Income chez Jupiter Asset Management.

Alors que le fonds Jupiter Dynamic Bond intégrait déjà pleinement et depuis longtemps, les considérations ESG dans son processus d’investissement, le fonds Jupiter Dynamic Bond ESG privilégiera activement les critères environnementaux et sociaux, y compris la transition vers une économie à faible émission de carbone et la promotion d’un agenda positif pour les parties prenantes. Il s’adresse aux investisseurs qui recherchent un produit obligataire international conforme à l’article 8 en mesure de répondre à leurs besoins.

L’allocation d’actifs ainsi que les principales caractéristiques de risque, devraient rester cohérentes entre les deux fonds. Jupiter Dynamic Bond ESG utilisera des critères ESG stricts, y compris certaines exclusions sectorielles et souveraines, une science des données et un travail d’engagement soutenu, ainsi qu’une recherche qualitative approfondie, pour déterminer l’éligibilité des titres au portefeuille. Les exigences de mesure associées aux fonds conformes à l’article 8 conduiront à des objectifs de durabilité à long terme pour les entreprises et les gouvernements investis dans l’ensemble du fonds, au regard desquels les progrès seront suivis, contrôlés et partagés.

Le fonds Jupiter Dynamic Bond restera classé dans la catégorie Article 6 du SFDR pour le moment, et continuera à offrir son approche rigoureuse de l’ESG tant dans l’approche bottom-up que top-down.

En tant que société de gestion active à forte conviction, les considérations ESG font depuis longtemps partie intégrante du processus d’investissement de Jupiter. À l’instar de tous les portefeuilles d’investissement de la société, Jupiter Dynamic Bond ESG s’alignera sur l’engagement officiel de Jupiter à atteindre une neutralité carbone nette, tant dans ses propres activités que dans les fonds qu’elle gère pour le compte de ses clients, au plus tard en 2050.

Anna Karim est nommée directrice ESG, Fixed Income

Dans le cadre du lancement de Jupiter Dynamic Bond ESG, Jupiter a le plaisir d’annoncer la nomination d’Anna Karim au poste de Directrice ESG, Fixed Income. Anna a rejoint Jupiter en octobre après avoir travaillé chez Federated Hermes, où elle s’est concentrée sur l’innovation produit et la croissance des actifs sous gestion pour les fonds ESG de la société. Avant d’occuper ce poste, elle a exercé pendant 20 ans dans le secteur de la banque d’investissement, dans des sociétés telles que Bank of America Merrill Lynch et Citi Group.

Dans son nouveau rôle, Anna travaillera sur la large gamme de fonds obligataires de Jupiter, avec un intérêt particulier pour Dynamic Bond ESG, en cherchant à promouvoir de solides pratiques de gestion dans le cadre de l’approche de l’équipe sur l’ensemble de la gamme.

Ariel Bezalel, Responsable de la stratégie Fixed Income, commente : « Notre longue expérience des marchés du crédit au sein de l’équipe Fixed Income de Jupiter nous a appris à quel point une faible gouvernance ainsi que des risques environnementaux et sociaux peuvent faire dérailler des stratégies de crédit apparemment solides ou en pleine expansion. Notre capacité à gérer le risque de chute repose sur une prise en compte rigoureuse des risques ESG potentiels, en complément de l’analyse financière traditionnelle, et nous sommes heureux de formaliser et de promouvoir ce processus au sein du nouveau fonds. »

Warren Tonkinson, Responsable mondial adjoint de la distribution, ajoute : « En tant que gestionnaire actif et de conviction, nous pensons que nos clients doivent bénéficier d’investissements qui auront un impact positif avec leur argent, sur le plan environnemental, social et financier. Cela s’applique non seulement pour les fonds de notre gamme Sustainability, mais aussi pour l’ensemble de notre gamme de fonds.

Le règlement SFDR, ainsi qu’une prise de conscience croissante par les investisseurs de l’urgence de relever les défis environnementaux qui affectent notre monde, ont fortement accéléré la demande d’investissements qui contribuent à cet impact positif. Nous sommes donc ravis d’offrir ce fonds supplémentaire aux clients qui souhaitent accéder à notre stratégie efficace et bien établie avec des objectifs ESG spécifiques en tête. »