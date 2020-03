À l’instar du fonds Jupiter European Growth (2 milliards d’euros d’encours), et du fonds européen domicilié au Royaume-Uni (5,8 milliards d’euros d’encours), le fonds Jupiter Pan European Smaller Companies s’inscrit dans le cadre de la stratégie phare de Jupiter, Croissance Europe, et suivra la même philosophie d’investissement que les fonds européens tous segments de capitalisation : il aura recours à l’analyse bottom-up pour identifier des entreprises de grande qualité offrant un rendement élevé mais dont le cours de bourse est sous-évalué, le but étant de profiter de cette anomalie pour générer de l’alpha [1]. Le fonds, qui n’est soumis à aucune contrainte, investira dans un portefeuille concentré à forte conviction composé d’environ 50 à 60 entreprises de petite capitalisation cotées en Europe ou très exposées au Vieux Continent. Au moment de l’investissement, ces entreprises se caractérisent par une capitalisation boursière inférieure à celle de la 300ème entreprise de l’indice FTSE World Europe.

Mark Heslop a rejoint Jupiter en octobre 2019 en provenance de Columbia Threadneedle où, pendant près de dix ans, il a géré un portefeuille d’actions européennes de petite capitalisation d’une valeur de plus de 2,7 milliards de livres, avec à la clé une performance dans le premier quartile. En reconnaissance de la longévité et de la constance de ses performances tout au long de sa carrière dans différentes conditions de marché, Mark Heslop figure dans l’édition 2019 du « Hall of Fame » de FE Alpha Manager.

Pour gérer le fonds Jupiter European Smaller Companies, Mark Heslop pourra s’appuyer sur l’ensemble de l’équipe spécialisée dans les actions européennes, dont le co-responsable de la stratégie Croissance Europe Mark Nichols et le gérant-adjoint Sohil Chotai. Les trois hommes gèrent les actifs européens en équipe depuis 2015.

Stephen Pearson, Directeur des Investissement (CIO) de Jupiter, a déclaré : « Mark a démontré sa capacité à dégager des performances attrayantes sur le long terme dans un segment spécialisé. En effet, le fonds qu’il gérait précédemment se situait dans le premier quartile sur un, trois et cinq ans. Nous sommes ravis de permettre à nos clients d’accéder à cette classe d’actifs importante par l’intermédiaire d’un gérant avec un historique de performance aussi flatteur, tout en profitant de notre savoir-faire dans les domaines des actions européennes et des entreprises de petite capitalisation. »

Mark Heslop, gérant du fonds Jupiter Pan European Smaller Companies, a ajouté : « Les petites capitalisations européennes constituent un segment passionnant dans lequel une gestion bottom-up, véritablement active – le type de gestion préconisé par Jupiter – peut être vraiment judicieuse pour les clients. Ce segment couvre un large éventail d’entreprises inconnues ou suivies par un faible nombre d’analystes. Dans cet environnement, une analyse minutieuse et rigoureuse permet parfois de déceler des pépites ignorées par le marché alors qu’elles offrent des possibilités de croissance significatives à long terme. Le fonds European Smaller Companies est complémentaire du fonds Jupiter European Growth Fund, avec une seule et même équipe qui met en œuvre une approche d’investissement commune à l’univers des actions européennes. Cela nous confère une latitude encore plus grande pour générer de l’alpha au profit de nos clients. »

Renseignements sur le fond

Domicile : Luxembourg

Benchmark : Indice EMIX Smaller European Companies TR EUR

Secteur : Morningstar – Actions Europe Petites Cap.

Commission de surperformance : Aucune

Frais du fonds :