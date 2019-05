Wayne Mepham rejoindra également le conseil administratif et le comité exécutif de la société. Expert-comptable de formation, Wayne Mepham possède plus de 23 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Il occupe actuellement le poste de directeur financier monde de Schroders, où il travaille depuis neuf ans. Avant de rejoindre Schroders, il a occupé différents postes de direction au sein de PwC, travaillant pour de nombreux acteurs des secteurs de la gestion d’actifs, de l’assurance et de la banque.

La nomination de Wayne Mepham fait suite à la démission de Charlotte Jones qui restera en poste chez Jupiter jusqu’au 30 juillet prochain.

Andrew Formica, Directeur Général de Jupiter a déclaré : « Je suis très heureux que Wayne Mepham rejoigne nos équipes. Il possède une solide expérience, longue de plusieurs années, dans le domaine des services financiers, et plus particulièrement dans l’industrie de la gestion d’actifs, aussi bien à l’échelle nationale que mondiale. Wayne est un dirigeant averti et compétent dans de nombreux domaines, notamment en matière de comptabilité technique, de réglementation et de développement commercial. Je suis convaincu qu’il sera un excellent atout pour notre équipe »

« Je suis ravi de cette opportunité. Jupiter dispose d’une excellente équipe, d’une orientation stratégique claire et d’une marque très forte, avec un important potentiel de croissance de sa franchise. Je me réjouis de rejoindre l’équipe » a ajouté Wayne Mepham.