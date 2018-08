Alejandro Di Bernardo, qui quitte New-York pour rejoindre Jupiter, occupait un poste d’analyste High Yield et Leverage Loans chez Deutsche Asset Management depuis 2012. Avant cela, il a travaillé pour Citigroup et Accenture en Amérique du sud. Alejandro, CFA, rejoindra l’équipe en tant qu’Analyste dette émergente, se concentrant sur l’Amérique latine. Alejandro secondera principalement Alejandro Arevalo, gérant des sicav Jupiter Global Emerging Markets et Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond.

Joel Ojdana occupait la fonction d’analyste crédit depuis 2015 chez Balyasny Asset Management et Seaport, ayant travaillé auparavant pendant sept ans dans la banque investissement pour des sociétés telles que Mizuho Securities et BNP Paribas. Joel, citoyen américain basé à Londres, travaillera avec Charlie Spelina et l’ensemble de l’équipe obligataire à la génération de nouvelles idées centrées sur les Etats-Unis pour la stratégie obligataire unconstrained de Jupiter, dirigé par le Directeur de la Stratégie Ariel Bezalel.

Katherine Dryer, Directeur des investissements, Obligations et Multi-actifs, souligne : « La recherche crédit fondamentale est au cœur de notre approche obligataire et nous sommes très heureux de pouvoir recruter deux nouveaux analystes d’un si haut niveau dans notre équipe. Le développement actuel de notre expertise crédit régionale est une étape clé dans le projet de Jupiter visant à renforcer et à élargir les capacités que nous offrons aux clients dans l’obligataire. »