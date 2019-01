Mark dispose de seize ans d’expérience dans le secteur des marchés financiers, dont la plupart en tant que Stratégiste Actions. Il travaillera en étroite collaboration avec Talib et l’équipe Multi-Actifs, plus particulièrement sur le fonds Jupiter Flexible Income, lancé en septembre 2018. Le rôle de Stratégiste constitue une nouveauté pour Jupiter AM et donnera à Mark la liberté nécessaire pour tirer avantage des différentes expertises en actions et en macroéconomie des équipes d’investissement de la société. Son objectif sera d’identifier les thèmes clés du marché et de formuler la réponse la plus adaptée à travers les portefeuilles Multi-Actifs de Jupiter AM.

Mark travaillait auparavant chez JPMorgan où il a été pendant trois ans Stratégiste Multi-Actifs, et avant cela il occupait un poste similaire chez PIMCO et au Crédit Suisse.

A la suite de la nomination de Mark, Joseph Chapman a été promu au poste d’Assistant Gérant au sein de l’équipe Multi-Actifs. Joseph a rejoint Jupiter AM en 2010 et était précédemment Analyste quantitatif en charge des convertibles internationales et des stratégies Multi-Actifs.

Talib Sheikh, Directeur de la stratégie Multi-Actifs, souligne : « Je suis très heureux que Mark ait décidé de rejoindre Jupiter AM. Son expérience des marchés actions complétera parfaitement l’expertise de l’équipe actuelle. Il travaillera en collaboration avec les spécialistes obligataires et convertibles, Rhys Petheram et Lee Manzi.

Depuis que j’ai commencé à travailler pour Jupiter AM l’année dernière, j’ai été à chaque fois impressionné par l’engagement positif et de très haute qualité des spécialistes de classe d’actifs sur l’ensemble des capacités d’investissement de Jupiter AM, une qualité essentielle pour construire et consolider une stratégie Multi-Actifs performante. La nomination de Mark et la promotion de Joseph apporteront un soutien précieux pour continuer le développement de cette stratégie ».

Stephen Pearson, CIO, ajoute : « Nous avons été grandement encouragés par les bons débuts de Talib et de son équipe et par l’enthousiasme que nous avons constaté chez nos clients. Nous sommes heureux d’avoir retenu l’attention d’une personne avec les qualités de Mark pour rejoindre la société.

En plus de recruter de nouveaux talents, nous sommes fiers de notre capacité à développer les talents internes en formant des gérants au sein de notre équipe d’investissement déjà existante. Joseph a fait ses preuves en tant qu’analyste talentueux et nous sommes ravis d’avoir l’opportunité d’étendre son rôle en tant qu’Assistant Gérant. Pour ce qui est de l’avenir, je suis convaincu que l’équipe est bien positionnée et que nous travaillerons ensemble pour répondre aux besoins de nos clients ».