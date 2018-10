Jupiter annonce la nomination de Katharine Dryer au poste nouvellement créé de Directrice Adjointe des investissements.

Katharine rejoint Jupiter en 2013 en tant que Directrice du département Product Specialist obligataire et devient en 2016 Directrice des investissements obligataires et multi-actifs. En tant que CIO Adjointe, Katharine sera chargée d’administrer au quotidien le pôle CIO de Jupiter, ainsi que le management d’un certain nombre de gérants actions des marchés développés. Elle conservera ses responsabilités actuelles au sein des secteurs obligataire et multi-actif, et dirigera également l’équipe de product specialists.

Stephen Pearson, CIO, commente : « Je me réjouis de cette promotion qui reflète l’influence de Katharine sur le développement de l’équipe de gestion depuis son arrivée à Jupiter, il y a presque cinq ans. Chez Jupiter, nous attachons une attention particulière à la reconnaissance et à la promotion des talents maison. À mesure que nous élargissons nos capacités d’investissement, cette création de poste constitue un important pas en avant et reconnaît la contribution précieuse de Katharine dans la mise en œuvre de notre plan de croissance stratégique. »